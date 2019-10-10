球迷賽場「噓中國國歌」…高舉黑洋紫荊旗！香港足總被FIFA罰款47萬

▲香港對伊朗的世界盃外圍賽，球迷高叫口號及唱歌。（圖／香港01授權提供）

記者鄭思楠／綜合報導

《逃犯條例》修訂風波至今，過去多個月均有市民透過不同場合發起活動表達訴求。香港隊9月曾在世界盃亞洲區預選賽中主場迎戰伊朗，現場有球迷噓中國國歌，並合唱歌曲《願榮光歸香港》。對此，國際足球聯合會開出12萬港幣（約新台幣47萬元）罰單。

據《香港01》報導，當天的比賽中，有部分球迷於中場期間在球場外組人鏈圍繞一圈，還於比賽雙方球員進場前及鳴笛一刻合唱歌曲《願榮光歸香港》，甚至還有看台觀眾高舉黑洋紫荊旗及身穿黑洋紫荊旗上衣。

開場前，場內分別播放伊朗及中國國歌，在播放中國國歌時場外人士發出噓聲。中場期間，大批球迷開始圍繞通往看台的通道組成人鏈慢行，並亮起手機燈高叫口號及唱歌。球賽結束的時候，在場觀眾於完場後亮起手機燈，並高叫「We are Hong Kong」及「Stand for freedom」等口號。

從FIFA官方網站10月8日更新的處罰名單來看，香港足總被FIFA處以警告和1.5萬瑞士法郎的罰款，理由是「比賽中的秩序與安全（在奏國歌期間的干擾舉動、以及使用物品傳達不適合體育賽事的訊息）」。

FIFA對於各國足協的處罰方式主要有警告、罰款和罰空場（在一定場次禁止觀眾進場觀賽）等。例如，獅子山就因在9月8日的比賽中出現了侵入比賽場地、扔雜物和體育場周邊失序而被判罰一場空場比賽。

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▼中場期間大批球迷圍繞通往看台的通道組成人鏈慢行，並亮起手機燈高叫口號及唱歌。（圖／香港01授權提供）



