影／韓國瑜升旗「激情演說」　下一秒...砰！巨幅國旗背板突崩落

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

慶祝雙十國慶，高雄市政府10日早上7點於高雄展覽館舉辦國慶升旗典禮，不到典禮開幕時間，現場就已湧進相當多民眾，穿國旗衣揮著國旗到場，但現場不僅主持人熊海靈帶頭喊「總統好」，底下民眾也狂叫「凍蒜、凍蒜、凍蒜」，讓國慶升旗一秒變造勢會，不過當韓國瑜在台上致詞講得正激憤時，國旗背板突然掉落，現場有些尷尬。

▲韓國瑜講話講到一半國旗背板掉落。（圖／記者賴君欣攝）

▲主持人熊海靈不斷喊韓總統。（圖／記者賴君欣攝）

高雄20多年來首度舉辦國慶升旗，今年主持人邀請來藝人熊海靈，不過她在台上為了帶動氣氛，帶領大家吶喊「中華民國萬歲」，但沒想到下一秒接了「韓國瑜凍蒜」，甚至重複「國瑜、國瑜、國瑜」，底下民眾大喊「凍蒜、凍蒜、凍蒜」，又讓單純市政升旗典禮又變成造勢會。

而當高雄市長韓國瑜上台準備致詞時，主持人熊海靈還是不斷在台上喊「韓總統加油」，底下則是「韓國瑜凍蒜」聲四起，就當韓國瑜發表演講正講得起勁時，背後國旗背板卻突然掉下來，底下民眾「啊！」的一聲，不過前方的韓國瑜無動於衷繼續發表演說，後頭主持人和隨扈趕緊用手扶著，再請工作人員將國旗背板往下降，以防尷尬狀況重演。

▲即使背板掉落，韓國瑜無動於衷繼續演講。（圖／記者賴君欣攝）





▲民眾揮舞國旗參加升旗典禮 。（圖／記者賴君欣攝）

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