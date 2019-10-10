生物學家餵女兒吃蟑螂！曝驚人口感：就像洋芋片一樣酥脆

▲生物學家潘尼亞瓜一家人以昆蟲取代動物蛋白質。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

許多人看到蟑螂就害怕，更不用說要把牠們吞進肚。不過在中美洲哥斯大黎加（Costa Rica）一名生物學家，卻在自家農場養殖昆蟲，包括蟑螂、蟋蟀、螞蟻等，他把它們當成一家人的點心，甚至是正餐的營養來源。

據voanews報導，哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）生物學家潘尼亞瓜（Federico Paniagua），3年前開始在自家農場養殖螞蟻、蟑螂、甲蟲、蟋蟀等食用昆蟲，全家人的飲食也因此跟著改變。照片中只見他太太布里埃拉·索托（Gabriela Soto）在平底鍋上灑上一些油，接著放入一隻隻蟋蟀開始煎，起鍋前再撒上些許鹽巴，有時則淋上檸檬汁變換口味，一盤煎蟋蟀的料理就大功告成。

▲潘尼亞瓜的太太正在料理昆蟲。（圖／路透社）

▲餐桌上擺滿烏漆嘛黑的昆蟲大餐。（圖／路透社）

潘尼亞瓜表示，他們家餐桌上常是一盤盤烏漆嘛黑的蟲蟲料理，「我可以就這樣坐在沙發上，一邊看著足球比賽一邊吃著炸昆蟲，再配上汽水，口感就像洋芋片。」而潘尼亞瓜的女兒更是習以為常的一手抓起往嘴裡放 。

▲潘尼亞瓜的女兒豪不猶豫地抓起蟋蟀幼蟲吃下去。（圖／路透社）

事實上，根據聯合國糧食及農業組織的資料，全世界可食用的昆蟲達1900多種。在某些國家，特別是在亞洲和非洲，經常食用的昆蟲也富含維生素和礦物質。聯合國也鼓勵大家多吃昆蟲，營養豐富又減少污染，還可以解決糧食短缺和飼料不足的問題。

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