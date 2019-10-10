美中相爭「新加坡得利」！　擠下美國登2019全球最有競爭力經濟體

▲ 新加坡金沙酒店是濱海灣的大地標。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界經濟論壇（WEF）衡量各經濟體的競爭格局，9日發布「2019年全球競爭力報告」（Global Competitiveness Report）。東南亞島國新加坡在基礎設施、醫療、勞動力市場和金融體系項目分數最高，今年擠下美國這個最大經濟體，登上冠軍。報告也提到，儘管總體分數輸給新加坡，「美國仍然是個創新強國」。

東南亞的新加坡和越南今年表現強勁，部分原因在於美中貿易戰。報告指出，這2個亞洲經濟體「似乎透過貿易轉移（Trade Diversion）自全球貿易緊張局勢中受益」。

▲ 世界經濟論壇2019全球競爭力前10名。（圖／翻攝自WEF官網）

越南較2018年上升了10名，在137個國家中排名第67。2019年1至5月間，美國對越南進口增長36%。因為企業持續將製造業自中國轉移至越南和其他東南亞國家，以避開高額關稅。

但對於高度依賴出口且視中國為最大貿易夥伴的新加坡來說，這場貿易戰也並非乾淨俐落的勝仗。新加坡政府7月公布的數據顯示，該國第二季經濟陷入緊縮，因此大幅下調8月GDP成長率；2019年很可能成為2009年全球金融危機以來新加坡經濟最疲軟的一年。

另一方面，台灣今年在141個經濟體排名第12，也是亞太地區第4名。台灣綜合分數為80.2分，在「經濟穩定」項目中拿到滿分100分，與其他33個國家並列第1；「健康項目」也拿到93.5分，但較去年下滑；表現最差的則是「產品市場」（Product market）項目。整體而言，在12個評分項目中，有9項表現提升。

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