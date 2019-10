巴黎街頭抽菸…富商手一伸2550萬名錶「瞬間蒸發」　偷竊招式曝光

▲巴黎有著迷人景致與氛圍,卻也有觀光客擔憂的扒手問題。(圖/翻攝自google map)



記者丁維瑀/綜合報導

日本一名商人先前到訪法國巴黎,他7日晚間9時左右走出一家五星級飯店,準備抽菸時,有男子走向他詢問能否給根香菸,沒想到這是對方偷竊的手段,他身上價值超過80萬美元(約台幣2458萬元)的名錶竟被偷走。由於價值重大,此案已交由特別犯罪小組負責。

CNN報導,巴黎警方發言人說明,這名商人當時晚間走出拿破崙酒店(Hôtel Napoléon),此處位於凱旋門、香榭麗舍大街附近,有一名男子則接近他,向他要香菸,他伸出手時,對方趁機拿走他手腕上80萬美元的名錶並逃走。

