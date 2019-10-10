巴黎街頭抽菸…富商手一伸2550萬名錶「瞬間蒸發」　偷竊招式曝光

▲巴黎有著迷人景致與氛圍，卻也有觀光客擔憂的扒手問題。（圖／翻攝自google map）



記者丁維瑀／綜合報導

日本一名商人先前到訪法國巴黎，他7日晚間9時左右走出一家五星級飯店，準備抽菸時，有男子走向他詢問能否給根香菸，沒想到這是對方偷竊的手段，他身上價值超過80萬美元（約台幣2458萬元）的名錶竟被偷走。由於價值重大，此案已交由特別犯罪小組負責。

CNN報導，巴黎警方發言人說明，這名商人當時晚間走出拿破崙酒店（Hôtel Napoléon），此處位於凱旋門、香榭麗舍大街附近，有一名男子則接近他，向他要香菸，他伸出手時，對方趁機拿走他手腕上80萬美元的名錶並逃走。

The victim was approached by a man who asked him for a cigarette https://t.co/6M82B21dHz — CNN Philippines (@cnnphilippines) October 9, 2019

據了解，手錶品牌為來自瑞士的理查德米爾（Richard Mille），商人擁有的款式鑲嵌著鑽石，價格83萬美元（約台幣2550萬元）。特別小組正在釐清案情。

近幾個月來，巴黎發生一連串名錶失竊事件，光是今年前8個月就有71例報告。多數竊盜案都出現在時髦的巴黎第八區，此處座落許多高級飯店與珠寶商店。

至於被偷竊的名錶，有心人士則可以拿到黑市，以原價30％到50％的價格轉售。小偷已發想出各種招式，有些人甚至會攻擊目標，不然就是詢問能不能給香菸、幫忙拍照，還有一種方法是撞上汽車後照鏡，趁駕駛把手伸出來時偷走名錶。

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