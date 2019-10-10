沉寂6天又爆疫情！南韓非洲豬瘟累積14例　全國撲殺逾15萬頭豬

▲ 南韓非洲豬瘟累積達到14例。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓非洲豬瘟（ASF）疫情沉寂6天，未料農林畜產食品部9日宣布，此前京畿道漣川郡新西面一間通報有疑似病例的養豬場確診感染。這是漣川郡的第2起病例，也是上月17日至今全國第14例。

《韓聯社》報導，新西面這間養豬戶日前發現4頭母豬出現食慾不振的症狀，向漣川郡當局通報。農食品部隨即派出首批防疫小組，限制民眾、家畜及車輛移動並消毒，採樣分析後確定感染非洲豬瘟，也立即下達48小時的禁運令，9日晚間11時10分起生效。

報導指出，該養豬場飼養逾4千頭豬，方圓3公里內3間養豬場共有4120多頭豬。南韓自上月17日以來已經撲殺14萬5546頭豬，再加上此次須撲殺的8120頭，總計有超過15萬頭豬已經或面臨被撲殺的命運。

▲ 以紅字標示的非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是緩衝區域。（圖／翻攝自Google Maps）

另一方面，農食品部此前指定非洲豬瘟疫區周邊的高陽市、抱川市、楊州市、東豆川市、鐵原郡及漣川郡部分地區為疫情緩衝區域，而9日確診的養豬場就位在緩衝區內。

政府為防堵疫情擴散而指定緩衝區，未料不到1天內就再度出現確診病例。外界不免擔心，發病農場可能引發水平感染，造成大規模疫情。

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