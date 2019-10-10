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1400萬法拉利耍帥　切車道打滑「當場變戰鬥陀螺」轉4圈…撞水泥變廢鐵！

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▲法拉利帥一波變廢鐵。（圖／翻攝自Youtube）

▲法拉利帥一波變廢鐵。（圖／翻攝自Youtube下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於超跑都有一種憧憬，然而低底盤、輪胎抓地力的不穩，往往在駕駛時也需要一些技術。近日在網路上就流傳一段在義大利賈皮賈區（Japigia）高速公路上發生的一起法拉利意外，原本這台紅色法拉利F458 Spider帥氣的準備加速，但疑似因為天雨路滑，在切換車道時打滑，當場變成「戰鬥陀螺」旋轉數圈撞毀。

根據英國《每日郵報》報導，拍攝到該片段的網友當時和家人準備開車上到高速公路，看到前方漂亮的法拉利，於是拿起手機想要捕捉超跑呼嘯而過的樣子，沒想到就在進到公路後，法拉利在網友車子後方一度想要切換車道，但因為天雨路滑，瞬間打滑失去方向，接著整台車就像是「陀螺」般的快速旋轉，整台車直接撞上一旁的水泥牆。

▲法拉利帥一波變廢鐵。（圖／翻攝自Youtube）

剛開上高速公路還相當帥氣。

拍攝的網友表示，原本還已經聽到法拉利的油門聲，想說可以一睹超跑騰雲駕霧的英姿，沒想到下一秒卻是整台車失控，當下他一度加速，擔心超跑可能在失速旋轉的過程中撞上他們的車尾。

後方大卡車與轎車被這突如起來的失控嚇壞，紛紛放慢車速的從內側車道駛過，接著網友立刻要求身旁的家人報警。所幸法拉利駕駛在車子撞上水泥護欄牆之後停下，還能自己緩緩的打開車門爬出，據悉副駕駛也有坐人，兩人沒有大礙。據悉該段影片可能攝於2013年，但至今仍被流傳原因，是希望大家了解超跑在天雨路滑的狀態下，可能存在的風險。

►►漂亮到富二代用超跑載你～

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