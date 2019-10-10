「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭：賣家明明沒出貨　苦主1招讓詐騙吃鱉

▲民眾若看到「雅貿易公司」，務必先提高警覺！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

網購商品太便宜，當心是詐騙！一名女網友崩潰表示，賣家根本尚未出貨，商品卻已抵達超商，當下不疑有他，便掏出1500元取貨，怎料回家一打開箱子，原本的枕頭套變一條粗俗的金鍊子，慘痛教訓讓她欲哭無淚。不過，也有苦主成功拿回錢，讓詐騙集團慘吃鱉。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前在蝦皮網站買1500元的枕頭套，幾日後，賣家明明未出貨，貨品卻已抵達超商。原PO當下一度心想，「賣家怎麼沒有通知」，最後礙於金額跟姓名一樣，便迅速付款1500元。

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直到回家拆箱，原PO才恍然大悟被詐騙了，「結果取貨發現不是枕頭套是金鍊！」她仔細回想，當初應該先確認「收貨包裝」及「賣家寄出資訊」，以及最重要環節「根本沒出貨」。

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▲不少網友以為是取錯貨品！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，不少網友推測，是賣家寄錯商品，但原PO抽絲剝繭後，確認這根本是常見的詐騙手法。首先，民眾在平台下標後，詐騙集團取得個資後卻不出貨，反而是從別的物流寄出，最後貨抵達超商，再用簡訊通知買方，意即「貨到付款是由別的公司收走，錢根本沒有經過蝦皮！」

對此，原PO哀號「只好當做1500元買個教訓了」，希望能把經驗分享給大家，別再有人被騙了。留言串中釣出不少苦主討拍，「我之前買福袋裡有這條，這個跟物流講一下，應該會讓妳退，不然就去報警吧」、「妳可以聯繫物流公司看看，因為我遇過貨到付款的詐騙，後來物流公司有回收辦退費」、「然雅貿易是詐騙欸，妳自己上網爬文，沒意外枕頭套應該是拿不到了」、「我家老爺也被騙，也是1500元，但是買日本的XX菸，結果來類似電子煙，我跟老爺說買個經驗吧」、「現在購物都要很小心，我之前也是買除疤藥膏，結果就寄來是仿的香水，當作買一次教訓」。

為了不想當冤大頭，今年初，有女網友也碰過一樣狀況，她在《Dcard》分享拿回錢的成功案例，建議先搜集證據，包括貨品、收據、簡訊、對話紀錄都要留好，並透過165網站報案，再請超商客服查詢物流公司名稱。一番波折後，女網友順利取得「雅貿易公司的LINE ID」，客服幫忙處理退貨跟退款事宜，最後扣除100元運費，幸運拿回剩餘金額。

▲苦主提醒5點，若發現商品金額異常便宜，當心有詐！（圖／翻攝Dcard）

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