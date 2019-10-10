孟加拉21歲大學生「貼文罵政府」　在宿舍被痛毆逾4hrs活活打死

▲孟加拉大學生法哈德（Abrar Fahad）的死，引發國內大學師生抗議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

孟加拉一名21歲大學生法哈德（Abrar Fahad）在臉書上發文批評政府，6日竟被一群男子帶走，痛毆至少4小時，緊急送醫仍宣告不治。據了解，「孟加拉學生聯盟」（BCL）一共有11名成員涉案，此團體是執政黨的青年組織，長期被指控對學生勒索或使用暴力。

BBC報導，法哈德晚上8時被帶到2005號房，被人目擊遭痛毆後扔在樓梯間。一名同學表示，7日凌晨2時，受害者還活著，「在一些同學的幫助之下，我們把他抬下樓。他還活著，他說，『請趕快帶我到醫院』。」

達卡警察局副局長伊斯蘭姆（Munstasirul Islam）證實，該名學生是被毆打致死。達卡醫學院法醫科主任馬哈茂德（ Sohel Mahmud）也表示，死者至少被毆打4小時，「他的身上有許多鈍器重擊的創傷，我們認為他被鈍器攻擊致死。」

▲法哈德（Abrar Fahad）是一名虔誠穆斯林，曾在臉書上發文批評政府。（圖／翻攝自Facebook／Abrar Fahad）

據了解，法哈德曾經在社群媒體上發文，批評政府與印度簽訂「共享水資源協議」的內容。他被認為與伊斯蘭教政黨有所關連，因此受到BCL的「訊問」與毆打。警方目前逮捕13人，仍在追捕6名嫌犯，BCL也證實，已經開除這一所大學中11名涉案成員。

根據孟加拉媒體UNB，法哈德就讀達卡（Dhaka）的孟加拉工程技術大學（BUET），是一名非常虔誠的穆斯林。他的母親哈通（Rokeya Khatun）呼籲首相哈西娜（Sheikh Hasina）採取行動，確保兇手得到懲罰，「他下午5點回到宿舍時還打電話給我，在那之後我無法聯絡上他，雖然我晚上打過去很多次，但是他都沒有接。」父親巴卡圖拉（Barkatullah）認為，「這一定是有計畫的謀殺。」

▲達卡許多大學生走上達卡街頭，要求政府還給法哈德（Abrar Fahad）一個公道。（圖／路透）

《衛報》報導，BCL是執政黨「孟加拉國人民聯盟」（ALP）轄下青年組織，被人權團體指控對學生虐待、酷刑或勒索，壓制異議聲音。法哈德8日被安葬在家鄉的村莊內，但此消息已經在達卡與其他城市掀起抗議浪潮，學生走上街頭封鎖交通、唱誦口號，要求政府處死兇手。

孟加拉工程技術大學教師工會主席馬蘇（AKM Masud）表示，「學生在宿舍裡死於暴力折磨，這是完全無法令人接受的事情。法哈德的死，證明了當局在保護學生安全的方面完全失敗。」

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