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72歲老母「褥瘡爛到見骨」裸躺浸尿床墊！　兒：她不喜歡看醫生

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▲老人,老人照護,安養問題,阿嬤,生病,病床。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲72歲的雪莉躺在尿溼的床墊上，褥瘡爛到見骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲雪梨一名72歲老婦人雪莉（Shirley Thompson）長期臥床，身上長出褥瘡，傷口潰爛到可以看見骨頭，就連上廁所也沒有起身，排泄物浸濕床墊，2017年9月不幸去世。43歲的兒子菲利浦（Phillip Thompson）跟39歲的大衛（David Thompson）於7日出庭，否認過失殺人。弟弟喊冤表示，媽媽非常固執，不喜歡看醫生。

Her sons DENY they let her die. Heartbreaking.

Daily Mail 發佈於 2019年10月9日 星期三

《每日郵報》報導，大衛2017年8月呼叫救護車，才讓一切曝光。醫護人員庫納（Megan Kuhner）表示，老婦人的房間瀰漫惡臭，地毯被爛泥完全覆蓋，狀況「真的非常糟糕」。她回憶，雪莉臉色蒼白到發灰，赤裸的身體下方墊著一條發出濃濃尿騷味的浴巾，「太噁心了，它就浸泡在尿液跟糞便中。」

雪莉住院後，被發現身上有瘀青、褥瘡，糞便甚至也沾到開放性傷口裡面。護理師柯爾（Lauren Cole）出庭作證時提到，病患全身骯髒，臀部的傷口紅腫且深到見骨，「我幾乎可以把拳頭放進去。」據了解，老婦人因褥瘡感染引起血液中毒，1周後不幸在布萊克頓醫院（Blacktown Hospital）過世。

根據法庭文件，檢察官湯克斯（Jeff Tunks）表示，雪莉2012年喪夫以後變得非常孤單，營養攝取、行動能力和個人衛生完全依靠兒子。他指出，老人家過世前幾周，兄弟倆都非常了解母親的狀況正在惡化，卻沒有及時尋求任何醫療照顧。

▲▼老人,拐杖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兒子大衛表示，媽媽非常固執，不喜歡看醫生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《鏡報》報導，弟弟大衛表示，母親長期臥床，無法進食，可是「她不喜歡看醫生，她很固執。我愛她，我不想讓她有任何不舒服的感覺。」辯護律師埃弗斯（Tony Evers）主張，「母親本人」決定拒絕所有醫療，「我們說，雪莉湯普森的死亡是她自己的選擇造成的。」

哥哥菲利浦的律師曼紐爾（Janet Manuel）說，他的客戶一人扛起撫養全家的任務，弟弟負責打理家務，「無法證明雪莉湯普森缺乏為自己做決定的能力。」

據了解，菲利浦跟大衛7日出庭雙雙否認「過失殺人」，兄弟倆目前由法官分別審判。

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