「老婆兒子在裡面！」老公甩掉岳母手…奔火窟慘遭烈焰焚身　全家都燒成骨架

▲安徽省亳州市渦陽縣店集鎮衛生院。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省亳州市渦陽縣一醫院9日凌晨2點突發火災，烈焰濃煙直衝天空，十分恐怖，造成5人慘死。據附近居民透露，5人中有4人是一家。當時，老公成功逃生後，發現愛妻還在火海中，立刻折返狂奔回去企圖救妻，最後雙雙喪命。更令人鼻酸的是，他們的2個兒子也都來不及逃生，燒成漆黑骨架。

據《新京報》報導，渦陽縣公安局發佈警情通報稱，渦陽縣店集鎮衛生院9日凌晨2點左右發生火災，「經消防部門全力撲救，已將火撲滅，現場發現5具遺體，事故原因正在進行調查。」

附近一家商鋪老闆表示，當時曾聽到消防車的聲音，但當時並不知道是醫院著火了，「7時許路過衛生院，看到衛生院住院部的一、二層樓都有被火燒黑的痕跡。」另一名住衛生院附近的民眾表示，事發衛生院住院樓一共3層，「半年前曾經裝修過一次，今年夏天的時候開始有病人入住。」

▲安徽省一醫院深夜突發大火，造成5死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於5名死者的相關訊息，2位民眾都透露，「其中4名死者為一家人。」商鋪老闆說，死亡的夫妻都是三十多歲，在別地工作，帶著2個兒子連夜趕回家看望住院的丈母娘，「兩人帶著2個孩子來探病，再趕回去太累了，就在醫院休息；火災發生後，老公和他生病的丈母娘都跑出來了，但後來他又發現妻子和孩子還在裡面，馬上返回去救人。」他還透露，還有一個死者也是病人，「目前衛生院已被封鎖，無法進入。」

對於商鋪老闆的這一說法，渦陽縣委宣傳部網信辦一工作人員10日下午表示，目前死者身份仍未確認。

我該答應女友嗎？

