1歲女嬰被泡進67°C熱水「皮膚融化剝落」　掙扎9天扭曲慘死

▲美國阿肯色州一名1歲女嬰被父親泡進攝氏67度熱水中，住院9天不治身亡。（示意圖／LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿肯色州傳出一起悲劇，21歲的德瑞克（Derek Shockley）把女兒潔瑪妮（Germanii Amarii Stewart）泡進攝氏67度的熱水中「洗澡」，導致1歲嬰兒脆弱的皮膚被燙到當場融化、剝落，痛得不斷扭動身體，治療9天以後不幸死亡。據了解，這一名年輕爸爸7日依二級謀殺罪，被判30年有期徒刑。

Awful. RIP little Germanii 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月9日 星期三

根據逮捕報告，傑克遜威爾（Jacksonville）警方接獲通報趕到民宅，發現潔瑪妮正在嚎啕大哭，不停扭曲掙扎，皮膚彷彿「從身上融化了」，看起來非常痛苦。她立刻被送往阿肯色州兒童醫院，被診斷出身上大約2/3灼傷，9天後死於死於敗血性休克（Septic Shock）與器官衰竭。

《阿肯色州民主黨人公報》報導，德瑞克發現潔瑪妮沒有穿著尿布就大便了，全身弄得髒兮兮，於是抓著女嬰的胳臂放到蓮蓬頭下淋浴。他向警方供稱，女兒時常大哭，因此當下聽見哭聲不以為意，直到把孩子抱回床上才發現異樣。

▲德瑞克幫女兒洗澡，水溫卻高達攝氏67度，讓嬰兒全身2/3灼傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

德瑞克發現，如果摩擦潔瑪妮的額頭，那裡的皮膚竟然會「滑動」，嚇得趕緊叫母親拉文（Lavern Shockley）來看看，一把浴巾打開，就看見嬰兒肩膀上的皮膚剝落。女嬰的奶奶拉文表示，她曾經詢問過水溫如何，德瑞克回應，「一點都不燙啊！」

根據《每日郵報》，警方調查發現，當時水龍頭流出的水溫高達攝氏67度，蓮蓬頭流出的水溫大約攝氏45度。但是，德瑞克身上沒有任何傷痕，推測爸爸應該是把女兒放進浴缸中，而非抱到熱水下淋浴。據了解，這一名年輕爸爸7日承認犯下二級謀殺罪，被判30年有期徒刑。

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