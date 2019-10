「船長船員喝茫」吉里巴斯最嚴重船難95死　孕婦分娩到一半離世

▲船長沒有警告船員海上惡劣的天氣。(圖/示意圖/取自Pixabay)



記者丁維瑀/綜合報導

吉里巴斯一艘「布提拉維號」(MV Butiraoi)渡輪去年1月在太平洋沉沒,當時登船的有102人,最後僅有7人倖存。一份調查船難的報告於7日公布,發現船員喝醉之外,船長也未履行責任,另外,95名罹難者中,許多人死於飢餓、脫水與失溫,還有一名女子在分娩時過世。

CNN報導,吉里巴斯政府去年成立調查船難的委員會,報告7日公開,結果發現一連串問題,包括船長與船員都在工作時喝醉,普遍能力與經驗不足,且船長行為魯莽、不顧船隻、船員與乘客的安全,「人員的整體管理非常糟糕,結果導致乘客安危受到威脅。」

Horrific official report into deaths of 95 people in Kiribati when MV Butiraoi broke up & sank. If possible, it reads even worse than Tonga's Princess Ashika. Key role of @NZAirForce

in finding handful of survivors https://t.co/gZEmKfRtNn pic.twitter.com/HYDaLFo4f5