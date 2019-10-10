「船長船員喝茫」吉里巴斯最嚴重船難95死　孕婦分娩到一半離世

▲船長沒有警告船員海上惡劣的天氣。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

吉里巴斯一艘「布提拉維號」（MV Butiraoi）渡輪去年1月在太平洋沉沒，當時登船的有102人，最後僅有7人倖存。一份調查船難的報告於7日公布，發現船員喝醉之外，船長也未履行責任，另外，95名罹難者中，許多人死於飢餓、脫水與失溫，還有一名女子在分娩時過世。

CNN報導，吉里巴斯政府去年成立調查船難的委員會，報告7日公開，結果發現一連串問題，包括船長與船員都在工作時喝醉，普遍能力與經驗不足，且船長行為魯莽、不顧船隻、船員與乘客的安全，「人員的整體管理非常糟糕，結果導致乘客安危受到威脅。」

Horrific official report into deaths of 95 people in Kiribati when MV Butiraoi broke up & sank. If possible, it reads even worse than Tonga's Princess Ashika. Key role of @NZAirForce

in finding handful of survivors https://t.co/gZEmKfRtNn pic.twitter.com/HYDaLFo4f5 — Michael Field (@MichaelFieldNZ) October 8, 2019

總共95名乘客罹難，多數死於飢餓、脫水及體溫過低，還有婦女在生產時死亡。不過，雖然委員會發現，船員的行為導致吉里巴斯歷史上最嚴重的海難，但並沒有「直接造成」死亡的意圖或行為，報告中則提及一些建議，像是建立紀念碑。

委員會還得知，「布提拉維號」離開港口前，就有人顯現出擔憂，這艘渡輪經歷過兩次擱淺事故，已被反覆的過度超載、不良維修情形所破壞。此外，船隻的無線電許可證於1月1日到期，照理說，1月18日發生事故時，根本就不適合航行。

More than a year after the MV Butiraoi broke apart and sunk in Kiribati, killing 95 people, grief and anger still run deep on Nonouti, the island from which that fateful voyage departed. https://t.co/LmwL0ZhWxy — RNZ (@radionz) October 10, 2019

回到1月3日，檢查員發現這艘船沒有足夠的救生衣，他當時指示不得載客。隔天，渡輪的螺旋槳又與漁網纏繞在一起，造成機械故障。委員會發現，船隻1月18日出發時，已超載人與貨物，替整體結構帶來更大的壓力。

渡輪沉沒時，陸上的人並不知道情況，船長並未回報問題，在船隻解體前也沒有發送求救信號。搜救行動受到延遲，最後導致重大傷亡。

離譜的是，船長與船員當時喝醉，卻獨自下決策，當船啟航時，船長沒有警告同事關於海上惡劣的天氣，反而繼續前進，無視大浪，甚至聽到巨大噪音時，他也拒絕減速，完全缺乏領導能力。

委員會提出15項建議，包括每次繳交關於損壞情形的報告，禁止工作時飲酒，另外，還要替每位乘客配備救生衣等裝備，並定期檢查設備。

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