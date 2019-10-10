土耳其空襲敘利亞至少8死…平民搭車慌逃　川普撇清：壞主意！

▲土耳其對敘利亞發起名為「和平之春」的軍事行動。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普日前拋下震撼彈，要從敘利亞東北部撤軍；此舉等於背棄美方長年盟友庫德族。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）9日則透過推特表示，名為「和平之春」（Operation Peace Spring）的軍事行動已在敘利亞展開。川普得知消息後則急忙撇清，強調這是壞主意，不支持土國的行為。

《紐約時報》報導，川普9日表示，土耳其入侵敘利亞是個壞主意，但他仍反對永無止境、毫無意義的戰爭。他稍晚告訴記者，雖然無國籍的庫德族人曾與美軍並肩作戰對抗伊斯蘭國（ISIS），但這麼做是出於自身利益，為了自己的土地，「他們在二戰時沒有幫助我們，在諾曼第登陸沒有幫助我們。話雖如此，我還是喜歡庫德族。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也捍衛川普的行為，他表示，美方沒有允許土耳其在敘利亞北部展開軍事行動。然而，土耳其發起「和平之春」是事實，9日對敘國發動約6小時的空襲，土國戰機越過敘國城鎮上空，驚慌失措的平民搭著卡車逃往南方；敘國東北部一個組織稱，至少7人在過程中喪生。另一個人權組織則指出8人死亡。

▲共和黨參議員也抨擊總統川普。（圖／路透）



共和黨與民主黨皆譴責川普撤軍的決定，共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）過往通常支持總統的政策，此次卻說美國可恥拋棄自己的盟友，並與民主黨參議員范荷倫（Chris Van Hollen）公布一項針對土耳其的制裁法案，「雖然政府拒絕對土耳其採取行動，我希望得到兩黨大力支持。」

土耳其已對庫德族所控制的領土發起襲擊，艾爾段表示，此舉是阻止邊界地區出現「恐怖走廊」，土國軍隊打算建立一個安全區，清除庫德族民兵。庫德族軍隊則誓言抵抗，與土國軍隊發生衝突。

庫德族曾協助打擊在敘利亞的伊斯蘭國，是美國的重要盟友，在他們所控制的區域，還在監獄與營地中看守數千名伊斯蘭國聖戰士與其家屬。目前還不清楚，如果戰爭爆發，他們是否願意繼續這麼做。

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