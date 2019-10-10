修路政見擺爛！農民攜棍「綁走墨西哥市長」　開卡車一路拖行

▲市長遭拖行，旁邊還有民眾圍觀。（圖／翻攝自推特／Tinta Fresca Chiapas）



記者丁維瑀／綜合外電報導

墨西哥恰帕斯州（Chiapas）一名市長上任後未履行修路政見，當地民眾等到不耐煩，日前竟直接動用私刑，把他綁在卡車後面一路拖行，所幸警方立刻介入，才讓他沒有受到重傷。BBC指出，在墨國攻擊政治人物的行為並不罕見，他們經常成為犯罪組織的目標。

拉斯瑪格麗塔斯市（Las Margaritas）市長埃斯坎頓（Jorge Luis Escandón Hernández）日前被拖出辦公室，民眾把他綁在卡車後，拖行穿越街道，此次事件共有11人被逮捕。警方得知消息後緊急出動，救出「被綁架」的市長。據了解，這已是第二次農民對他發動攻擊，要求他履行修路的政見。

埃斯坎頓表示他將採取法律途徑，控告襲擊他的人涉嫌綁架、謀殺未遂。社群媒體流傳的影片則可見，一群男子當時強拉市長離開辦公室，強迫他坐上車後座；另一段監視器畫面顯示，市長已被拖行在地，有繩子綁在車上，一路穿越當地街道。

UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral pic.twitter.com/ptdP7g2w92 — Tinta Fresca Chiapas (@tinta_fresca) October 8, 2019

早在4個月以前，就有一群人因為沒找到埃斯坎頓，憤而破壞他的辦公室。埃斯坎頓競選市長前，則曾疑似與敵手的支持者發生衝突而遭逮捕，不過由於缺乏證據隨後便被釋放。

報導指出，墨西哥的市長或當地政治人物經常受到攻擊，尤其販毒集團拒絕配合執法項目時，不過他們很少因為未履行政見而被襲擊。

事發當時，一些市政工作人員試圖拯救市長，但農民手拿棍棒與管子，根本不肯就範。直到幾名警察把車子攔下來，終於讓埃斯坎頓免於嚴重傷害。

《華盛頓郵報》報導，恰帕斯州是墨西哥最貧窮的州，根據2018年官方統計，當地近77％人口生活在貧困中。回到去年4月，200名拉斯瑪格麗塔斯市民綁架24名官員，要求修建一條道路。

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