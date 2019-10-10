中國逼美「「符合一樣政治理念」　美參議員爆氣：已造成企業與民眾恐慌！

▲ 參議員盧比歐盼川普儘快抵制中國施壓國際「言論自由」。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中國過去多施壓兩岸關係，近年來對於「施壓台灣」也不手軟的對於政治理念不合的國家給予制裁懲罰。日前美國職籃NBA聲援香港示威，立即遭到中國政府抵制，多個網路平台直播立刻被停播下架，美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）去函川普，希望可以反制中國要求美國企業、公民在處理台港問題上「必須要符合中國觀點」的作法。

綜合外媒報導，日前NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）日前透過推特發文，支持香港示威，引發中國民眾、官媒不滿，NBA總裁席佛（Adam Silver）公開支持摩瑞言論自由後，中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事，引發網友熱烈討論。

▲大陸民眾支持抵制NBA和火箭隊。（圖／記者任以芳攝）

盧比歐表示，摩瑞表達自己的說法與想法僅是在行使美國憲法保障公民的言論自由，但卻遭到中國的懲罰，此外摩瑞也是在「臉書」上發言，中國根本也遭到禁止使用，加上中國政府也時常在臉書上散布假消息，根本沒有資格如此。此外，盧比歐也提到，中國的壓迫已經讓許多美國公民與企業擔憂會遭到報復，此次NBA都遭到停播，擺明是告訴全世界人民都活在中國的壓迫下。

盧比歐更點名阿里巴巴、京東、騰訊等中國企業在美國的子公司或關聯企業，在NBA事件中下架、停播相關賽事與商品。而美國早該堅定反對中國、或是共產黨脅迫美國企業與公民，希望川普可以盡早察覺嚴重性並且執行反抵制法律與規範。