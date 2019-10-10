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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／直播中最吸引觀眾的是什麼？清華研究團隊給出答案

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▲直播,女主播,直播主。（圖／CFP）

▲直播。（圖／CFP）

《北京》直播中最吸引觀眾的是什麼？清華研究團隊給出答案

中國清華大學社科學院經濟所、法律與經濟研究組近日舉辦了主題為「數字經濟中的知識產權與反壟斷」研討會，當中更發表《遊戲直播的法律經濟學實證研究報告》，內容分析，遊戲直播是直播主以遊戲為主題，基於自己的創造性，加入劇本、美工、音樂、服飾、語言、服裝等要素，將自己的遊戲操作技術、對遊戲的理解與豐富的想像力，藉助打賞等直播平台提供的互動方式，建立與不特定觀眾間的交流，藉此滿足觀眾視聽享受與雙方交流分享的社交需求。

《甘肅》甘肅深度貧困地區電網全面升級

中國國家電網甘肅省電力公司指出，甘肅「一區一州」和18個深度貧困縣脫貧攻堅電網工程近日全面完工。該工程實現了農村電網提檔升級，直接惠及166萬人，深度貧困地區民眾的生產生活也從「用上電」向「用好電」跨越。（中新社）

《福建》「十一」黃金周閩台海上直航發送旅客超過3.8萬人次

福建省交通運輸廳通報，10月1日至7日16時，福建沿海地區與金門、馬祖海上直接往來客運航線（即「小三通」航線）共運送旅客36,077人次，閩台海上客滾航線發送旅客1,995人次。（中新社）

《上海》上海法院率先引入金融專家陪審證券類犯罪案

上海市第二中級人民法院上月底日開庭審理了一起內幕交易案。該院率先嘗試在證券類犯罪案件中引入金融專家擔任案件的人民陪審員。（新華網）

▼上海。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《天津》天津直升機博覽會：直20直升機首次近距離與公眾見面

「第五屆中國天津國際直升機博覽會」今（10）日於天津中航直升機產業基地登場，以「新時代、新動力、新發展」為核心概念，向外界展示最新直升機產品。據悉，近期深受矚目的直-20也將會以近距離的方式，首次在觀眾面前亮相。（中新社）

《重慶》2019中新金融峰會11月4日至5日在渝舉行

2019中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目金融峰會，將在11月4日至5日於悅來國際會議中心和江北嘴舉行。重慶市金融監管局相關負責人透露，屆時，來自中新雙方政商學界的200餘位重要嘉賓將齊聚重慶，聚焦全球熱點話題及領域，開展多場專業化論壇與經貿合作。（中新社）

《北京》抄襲剽竊、違反科技倫理規範等被列入科研失信行為

大陸科技部網站公佈《科研誠信案件調查處理規則(試行)》，內容指出，抄襲、剽竊、侵占他人研究成果或項目申請書，違反科研倫理規範等被列入違背科研誠信要求的行為。

《澳門》中期評估報告：澳門特區政府首個五年發展規劃進展順利

澳門特區政府日前對首個《澳門特別行政區五年發展規劃（2016-2020年）》做出中期評估，並於9日正式發布中期評估報告。該報告指出，2016至2018年，澳門特區首個五年發展規劃進展順利。（新華網）

▼澳門。（圖／CFP）

▲▼澳門。（圖／CFP）

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