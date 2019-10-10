宋楚瑜唱完國歌先閃人！沒誤會？柯文哲：我都可以解釋

▲北市府慶祝中華民國108年國慶，柯文哲、郭台銘、宋楚瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府10日在市府廣場前舉辦國慶升旗典禮，鴻海創辦人郭台銘、親民黨主席宋楚瑜都應邀出席。值得一提的是，柯、宋兩人近來因為組黨、挖角一事傳出不愉快，儘管宋楚瑜出席典禮，但卻在柯致詞前就先行離場，留下郭、柯2人唱生日快樂歌、拋彩帶，柯、宋間的關係更加樸朔迷離。

對於宋楚瑜先行離場，柯文哲未多談，僅表示他們都有行程。至於為何宋楚瑜會出席？柯文哲說，應該是黃珊珊安排的，「其實我跟你講，我們兩個本來關係都很好，外面老是傳說什麼他不高興傳一大堆，實在是，還好啦、還好啦」，國慶日就是共襄盛舉，開放大家參加、一起來，不分什麼背景都可以來一起慶祝國慶日。

而現場記者也發現，柯文哲與宋楚瑜不時咬耳朵，被問到兩人談了什麼？柯文哲笑說，「怎麼可以跟你講？」；至於近來的誤會，柯說，其實都沒有什麼，只要講清楚就沒事，都還好，「我跟他講說細節，再跟你講清楚」，強調自己都可以解釋。

媒體追問，2020是否會合作？柯文哲說，要看合作什麼，順其自然就好；而是否會爭取親民黨2020的總統門票？柯文哲說，「你不要讓人家緊張好不好」，慢慢等，10月底還有20天。

