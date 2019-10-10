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頓內次克抗烏克蘭「壯烈獨立」　蒙面網友舉牌諷香港「支持港警」遭自家人噓爆！

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▲▼香港1007,禁止蒙面規例。（圖／路透）

▲香港示威引發國際關注。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

香港示威遊行持續未停，4日特首林鄭月娥宣布通過《禁蒙面法》更是立刻引發示威者反彈，當晚即有上千名示威者聚集宣讀《香港臨時政府宣言》讓外界震撼，認為是否已經有想要「逕自」宣布獨立的跡象。在世界各國的關注下，日前原為烏克蘭境內的頓內次克（今為頓內次克人民共和國）有網友就在網路上發起「支持香港警察」的PO照活動，引發熱烈討論。

香港示威遊行自《逃犯條例》未有共識成為開端，如今已經4個多月，不僅港政府對於動盪束手無策，外界也開始質疑《香港臨時政府宣言》是否為共產黨有關，故意操弄為支持香港人作為，讓中國未來更有藉口「直接」介入。

而原本在烏克蘭境內的頓內次克，過去為烏克蘭治理下的區域，2014年同樣遇到如香港現在面對的問題，其親俄的武裝分子佔領了頓內次克行政大樓，宣布成立為國家，並有上千名示威民眾希望比照克里米亞的方式公投入籍俄羅斯。在2014年5月頓內次克人民共和國一度與盧干斯克人民共和國結盟為新俄羅斯聯邦，但僅維持一年就結束。

▲▼港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲港鐵設施近日不斷遭到示威者攻擊。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

頓內次克人民共和國單靠著武裝抗戰就宣布成為國家，並未得到國際間的普遍承認，目前僅有南奧賽提亞共和國、盧干斯克人民共和國承認，南奧賽提亞駐俄大使曾一度與頓內次克人民共和國最高委員會主普希林（Денис Пушилин）會面，雙方就與烏克蘭東南部局勢與和平之道討論。2017年俄羅斯總統普丁則下令在實現政治調解前，承認烏克蘭頓內次克和盧干斯克州個地區的烏克蘭公民和無國籍人士獲得的護照等文件，皆是出於人道考量。

香港面對介於中國與「香港人」的意識矛盾，國際間無法給予太多介入與建議，但日前一張頓內次克人舉牌「支持香港警察，與兄弟們站一起」，反倒引起砲轟，有人認為「這太荒謬，扭曲的支持香港警察，忘記當時自己努力獨立的過程」；然而也有網友認為，香港的經濟仰賴中國的地方不在少數，「現在已經摸不清中國真正的方向跟支持哪一方了」。

▲頓內次克人舉牌支持港警，遭自家人噓爆。（圖／翻攝自推特）

▲頓內次克人舉牌支持港警，遭自家人噓爆。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯政治專家即分析，頓內次克之所以至今仍為獨立與烏克蘭奮戰，是因為背後有俄羅斯在撐腰，即便普丁以人道之由介入，但明顯就是告訴烏克蘭「這個國家」已經是俄羅斯的結盟，讓烏克蘭即便憤怒也不敢輕舉妄動，背後牽扯的甚至是兩大國的競爭。然而香港在爭取自身需求、權益時，希望人民憤怒的聲音被政府聽見，或許多點理智思考與和平示威，會讓國際更願意協助、伸出援手。

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