花1萬3偷買手機！12歲男童怕爸媽罵「爬大樓外牆回家」…當場困半空嚇壞

▲12歲男童偷買手機怕被爸媽處罰，竟然攀爬大樓外牆回家。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名12歲男童近日瞞著爸媽花了3000多元人民幣（約新台幣1萬3千元）買了一隻手機，爸媽得知後相當生氣，他因此嚇得不敢直接回家，只好攀爬住家外的護欄進屋；不料當男童爬到4樓窗戶的位置時，因為高度實在太高便無力再向上移動，所幸熱心民眾發現後立刻報案，才未釀成悲劇。

綜合陸媒報導，事發在貴州省六盤水市，當地消防隊8日晚間8點45分接到民眾電話，稱有一名小孩困在大樓的4樓外牆，急需救援，消防人員便火速趕往現場。目擊者指出，當時現場圍滿了看熱鬧的群眾，男孩則困在4樓窗戶的防盜窗外，兩手緊緊抓著護欄，畫面相當驚悚。

▼男童困在外牆，嚇得一動也不敢動。（圖／翻攝自微博）

消防人員見狀立即下達救援指令，員警則疏散群眾並叮囑大家不要喧嘩，以免給孩子造成心理負擔，進而做出錯誤的危險動作。據悉，救援小組帶著拆解工具登上4樓後，一邊安撫男童，一邊用繩索對其進行固定，最後再由一名消防人員從護欄內抱住孩子，防止意外發生。

做好防護後，消防人員謹慎地拆除防盜護欄，經過大約10分鐘的緊張救援，才成功將被困男童救出。男童事後承認，因為自己喜歡玩手機，所以瞞著爸媽偷買了一隻價值3000多元人民幣（約新台幣1萬3千元）的手機，結果爸媽知道後怒不可遏，他因為怕被責罰，所以就從1樓沿著窗戶護欄爬到4樓，最後因為沒有勇氣且無力向上爬就困在該樓層了。好在熱民眾發現並叮囑抓緊護欄，孩子才沒受到任何傷害。

▼消防人員從窗內進行救援。（圖／翻攝自微博）

不少網友看完後紛紛留言回應，「我的媽呀，現在的孩子可真厲害」、「這男童遲早都會被爸媽打了…」、「為什麼沒勇氣面對父母責罰，卻有膽爬外牆？要是不小心可能會出人命耶」、「看得我腿都軟了」、「這孩子真調皮，一下偷買手機，一下爬大樓，父母不生氣也難」、「12歲就想要有手機，果然時代不同了」。

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