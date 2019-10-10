藍綠國慶同場唱國歌　柯文哲、卓榮泰、馬英九全程開口…呂秀蓮避開「吾黨」

記者蔣婕妤、蔡文鈴／台北報導

2019雙十國慶熱鬧登場，受邀出席國慶大典的政治要角們在台上寒暄，欣賞精彩的表演，其中重要的「唱國歌」橋段受到外界矚目，前總統馬英九、台北市長柯文哲、民進黨主席卓榮泰、國民黨主席吳敦義都有全程張口唱，立法院長蘇嘉全則是到歌曲到中段時才開口唱，前副總統呂秀蓮雖然有開口唱，但略過歌詞的「吾黨」二字。

▲宋楚瑜、卓榮泰、柯文哲、呂秀蓮、吳敦義唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）



▲吳敦義、蘇貞昌唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）





▲▼國慶大典，吳釗燮、馬英九、蘇嘉全唱國歌。（圖／記者張榮恩攝）



藍綠兩黨政治大頭一同坐在台上欣賞表演，但是互動卻是冷冰冰，吳敦義跟蘇貞昌雖然就坐在旁邊，卻各自做自己的事情，呂秀蓮則坐在位置上翻閱節目活動冊，桃園市長鄭文燦跟卓榮泰坐在前後方，但仍轉身互相交頭接耳講悄悄話，親民黨主席宋楚瑜跟柯文哲雖然關係密切，但是在台上並沒有交談。

▲108年國慶大典，行政院長蘇貞昌與國民黨主席吳敦義無互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲108年國慶大典，呂秀蓮翻閱活動冊。（圖／記者林敬旻攝）

▲108年國慶大典，卓榮泰轉身與鄭文燦交頭接耳。（圖／記者林敬旻攝）



▲108年國慶大典，柯文哲與宋楚瑜一前一後坐。（圖／記者林敬旻攝）



▲108年國慶大典，總統蔡英文與前總統馬英九握手致意。（圖／記者李毓康攝）



總統蔡英文在唱國歌結束後，上台發表國慶致詞，致詞結束後也禮貌性的向馬英九握手致意，不過並沒有過多的互動。

為展現台灣多元文化，大會邀請歸化的雷敦龢神父和鋼琴家藤田梓，與30位東南亞新住民齊唱國歌，現場所有民眾立正開口高唱展現愛國心，氣氛相當莊重。大會也安排一個小驚喜給在場觀眾，當全場正在唱國歌時，直升機掛著巨幅國旗飛躍總統府上空，觀眾看到國旗相當興奮。

2019雙十國慶典禮從早上九點正式開始，參加典禮的觀眾都可以獲得一頂限量特製的國旗草帽，暖場由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕，三軍樂儀隊接著表演氣勢磅礡的操槍及隊形變換，正式的主題表演，包含三軍樂儀隊與快反連的精彩演出，另外還有超震撼的憲兵指揮部快反連帶來重機表演，最後重頭戲則是空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。

▲馬英九、吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）