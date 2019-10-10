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老翁最「驚恐無助」的一段路…高醫生狠潑化骨水　強忍器官侵蝕「苦拖100m」倒地

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▲▼18歲高醫生「練舞搶場地」化骨水殺老翁　高中母校老師很震驚。（圖／東森新聞）

▲老翁遭潑化骨水後，拖著遭灼傷的身體走100公尺不支倒地身亡。（圖／東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

高雄醫藥大學18歲林姓男大生去年暑假為了練舞，與80歲傅姓老翁爭搶涼亭場地，氣得動手推倒對方，被依《社維法》裁罰3000元。事後，林生懷恨在心，竟重回現場潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，導致傅姓老翁胸口冒白煙慘死。還原是發現場，老翁在涼亭遭潑化骨水，最後不支倒地在某變電箱前，這短短的100公尺，可能是老翁這輩子被驚恐無助的一段路。

去年7月，林男順利錄取高醫大，趁著暑假到高雄文化中心一處涼亭練舞，結果為了爭搶場地，與練太極拳的傅姓老翁爆發衝突。林生一時氣不過，出手推倒老翁，導致對方後腦撞傷送醫。事後，老翁並未提告，但警方仍依《社維法》裁處林生3000元罰鍰。

▲▼恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）

▲恐怖高材生「化骨水」殺人！練舞爭場地互摃　太極阿伯全身冒白煙慘死。（圖／翻攝林生臉書）

去年8月20日，林生收到裁處書，心生怨恨，先是熟背高醫大統編，再到化工行購買氫氟酸等化學原料，謊稱是要做實驗。當下店家一度起疑，但聽到林男是高醫大學生，又有學校統編為證，便將原料賣出。林生犯案後，因腿部不慎遭灼傷自行就醫。

檢警相驗老翁遺體後發現，他是氫氟酸中毒，追查後發現林生犯行，訊後依傷害致死最移送，今年7月偵結依照殺人罪嫌起訴。根據《自由時報》報導，從事發現場看到，老翁在涼亭遭潑酸後，撐著遭嚴重灼傷的身體走到和平一路某店家變電箱前，最後隨著器官逐漸被侵蝕衰竭倒地，生命就此凋零逝去。這段100公尺的路途，對老翁來說，應該是這輩子最驚恐無助的一段路。

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