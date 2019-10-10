圖／國慶「嬌點」最美忙碌身影　銘傳金釵、親善大使一次看

▲中華民國108年國慶大會，親善大使就位。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

2019雙十國慶10日正式登場，於總統府前歡慶中華民國108歲生日。一早現場各表演單位加緊彩排工作，而每年備受關注的「金釵」、「金帥」，以及親善大使也全數就位，協助準備最後階段的場佈工作。

今年擔任國慶禮賓服務隊的，共有25位「金釵」、「金帥」，除了端莊儀態與專業的口條之外，今年隊員還接受「BLS基本生命救命術」訓練，貴賓有突發狀況，將能第一時間做基本救護，待管制官及醫療團隊到場接手後續治療。

在銘傳大學金釵方面，服裝設計是酒紅色連身洋裝，由紅色緹花布製成，使用運動風織帶，點綴喇叭袖凸顯腰身；另外，在台北大學方面，則組成國慶親善團，共有25位成員，其中也有韓國僑生，值得關注的是，他們每人平均多益成績達850分，不僅能以流利英語協助外國賓客，部分成員還能以日語、韓語等外語對談。

根據國慶活動流程，序幕暖場節目將在一早8點45分展開，由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕。

國慶重頭戲花式操槍由三軍聯合樂儀隊帶來「軍民同心守護家園」表演，接著海軍陸戰隊上場演出「特勤菁英國安先鋒」，再由旋翼飛鷹分列式隊形出場，迎接國慶大會正式開始。

▲中華民國108年國慶大會，金釵一早協助最後場佈工作。（圖／記者林敬旻攝）



▲中華民國108年國慶大會，金釵就位。（圖／記者林敬旻攝）



國慶大會內容包含國歌領唱，並由身兼主席的立法院長蘇嘉全及僑胞代表致詞，備受外界關注的總統講話，也會由總統蔡英文在大會階段最後致詞。

正式的主題表演也很精彩，包含三軍樂儀隊與快反連的精彩演出，另外還有超震撼的憲兵指揮部快反連帶來重機表演，最後重頭戲則是空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。

在國慶花車部分，今年共計23部花車，其中，備受關注的是台船、漢翔首度參與，而漢翔花車上的「勇鷹號」更成為焦點，展現出蔡英文政府「國機國造」的重要政策。2019台灣英雄大遊行隊伍，也將在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。遊行隊伍將於行經大會觀禮台後，在愛國西路集結整隊，預計於11時40分進入市區，於大會周邊道路進行大遊行，包含館前路英雄谷。

▲中華民國108年國慶大會，親善大使就位。（圖／記者林敬旻攝，下同）



今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。除了精彩的表演節目，卸任元首們及政壇大咖誰出席都是焦點，今年包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲，以及藍綠兩黨主席吳敦義、卓榮泰等人都會到場；保外就醫中的前總統陳水扁則是沒有規劃現身。