偏激韓粉躲群組咒墜機　王瑞德曝「內鬼大招」連假後開吉！

▲王瑞德霸氣撂話。（圖／翻攝自政論節目《鄭知道了》）

記者張靖榕／綜合報導

資深媒體人王瑞德先前在節目上表示，提告上百名辱罵他的韓粉後，再把賠償金拿去和妻子出國旅遊，結果立刻又被部分偏激韓粉詛咒飛機墜毀。他表示，這些韓粉以為躲到了LINE群組裡胡罵一通沒事，但他有內線幫忙截圖，會等著國慶連假結束，「我還要繼續告你們上百個人」。

王瑞德在週二（8日）晚間播出的《鄭知道了》政論節目中表示，偏激韓粉人數之多，多到之前告了上百人，拿到賠償金和妻子出國玩後，「馬上說祝你們夫妻飛機直接在歐洲墜機，摔死，你知道嗎，幾十個人，他們都是這樣子的。」

不過看著王瑞德平安回國還可以錄節目，鄭弘儀也開玩笑地說，「我說真的，你再回來上節目他們（偏激韓粉）很失望。」王瑞德又說現在的韓粉都躲到了LINE群組裡面，而他在裡頭有臥底會幫忙截對話內容，「他們誤以為在裡面劈哩啪啦的罵，人家就不會抓到，照抓照告！」

王瑞德表示，高雄6家店家因為反韓被韓粉霸凌抵制，其中最出名的就是賣香蕉煎餅的「廣德家」，「我上禮拜去參加929大遊行，遇到也來台北遊行的廣德家，即便到現在，只要他們去租房子，馬上就會有人來找麻煩」，就連「釣客食堂」也遇到韓粉在網路上恐嚇要燒房子。

王瑞德說，當初告了107個韓粉，「現在有些比較收斂了，有些還是一樣。各位，這不是言論自由，這不只是公然侮辱、恐嚇罪而已，而是套一句釣客食堂老闆娘講的，『過去50年的高雄不曾這樣過，為什麼現在會變這樣，這些韓粉哪來的？』」他說，「我跟你講，壓死駱駝的最後一根稻草，就是韓粉！」

對於那些在LINE群肆意謾罵的韓粉，王瑞德也在節目上撂話，等到雙十國慶連假過去後就要繼續「開吉」，「我必須好好活下去，為什麼？我要對抗你們！在連續假期過後，我還要繼續告你們上百個人！」