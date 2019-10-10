快訊／國慶連假首日國道「紫爆」　3路段「接龍停擺」…5地雷路段揭曉

▲國道塞車。（圖／翻攝高速公路1968網站）

記者葉國吏／綜合報導

國慶連假首日，高速公路一早就湧入車潮，截至6點32分為止，已經有多路段「紫爆」。根據高速公路1968即時路況指出，國五南下南港系統、石碇-坪林時速不足20公里；國一南下湖口-竹北也時速不到20公里。

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▲國慶連假首日3路段清晨6點就已經塞爆。

高公局透過大數據分析預測國慶連假4天重點壅塞路段及時段，公布連假每日國道壅塞路段分區預測圖，國慶連假首日西部國道南下上午6時00分及第2日7時30分後陸續有車流湧現。

▲國慶連假首日，國5估從凌晨5時塞到下午4時。（圖／高公局提供）

第一天假期雙十節最塞，將出現爆量出遊車潮，國道雙向交通量估有122百萬車公里，為平日1.4倍，其中國5將從凌晨5時塞到下午4時，長達11小時都在塞車。

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10/10 國慶日

國1：上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統

9-12 時王田-埔鹽系統

國3：上午南向

7-15 時土城-龍潭

9-12 時快官-霧峰系統

國5：上午南向

5-16 時南港系統-坪林

▲▼國慶連假第2日，南下路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/11 連假第2日

國1：上午南向

8-13 時楊梅-新竹系統

9-12 時彰化系統-埔鹽系統

國3：上午南向

8-12 時三鶯-龍潭

9-12 時烏日-霧峰系統

國5：上午南向

6-15 時南港系統-坪林

下午北向

15-22 時頭城坪林

▲▼國慶連假第3日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/12 連假第3日

國1：下午北向

14-22 時虎尾-埔鹽系統

15-20 時南屯-台中系統

14-20 時新竹系統-湖口

國3：下午北向

16-20 時關西-三鶯

16-20 時大山至香山

16-20 時竹山-中興

16-20 時霧峰系統-霧峰

國5：下午北向

11-24時宜蘭-坪林

國6：下午西向

16-19 時舊正 - 霧峰系統

▲▼國慶連假收假日，北上路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

10/13 連假收假日

國1：下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統

15-18 時台中-台中系統

16-18 時新竹系統-竹北

國3：下午北向

16-18 時龍潭-三鶯

16-18 時竹南-西濱

16-18 時竹山-南投

16-18 時霧峰系統-霧峰

國5：下午北向

10-17 時頭城坪林

國6：下午西向

16-18 時舊正 - 霧峰系統

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