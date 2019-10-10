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帥男挽初戀女友淚揭「高中畸戀」　女老師求愛強親摸身：下輩子…等你…

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▲▼學生，讀書，升學，考試，念書，課業。（圖／視覺中國）

▲雲林一位男高生被女老師愛上，在半推半就的情況下發生關係。多年後，男高生為了初戀女友決定揭開這起畸戀。示意圖非當事人。（圖／視覺中國）

記者葉國吏／綜合報導

雲林一位帥男高生，在就學期間被一位女老師愛上，老師利用男高生不懂的情況下「半推半就接受女老師」，但卻從此在男高生心中產生陰影，最後初戀女友更因此離開他。他為了要挽救戀情，不惜揭開這起師生畸戀，希望不會有下一個受害者。

《爆料公社》網站一篇文章指出，一位雲林男高生，多年前就學時，校內一位女老師因為生活有過不去的難關，於是寄情於他，男高生起初以為能夠協助女師，於是配合。豈料，過程中女老師不斷暗示「對他的情感不單純是師生」，表示如果男高生把女老師當媽媽、阿姨看待，她是無法接受。

男高生礙於每天都要上學見面，所以沒有多想，有天男高生突然接到來電，電話中老師說「你是我心靈所有寄託」，甚至暗示「若不順從會做出不理智行為」。男高生當時擔心高中生活無法順利走完，加上生性怯懦不敢轉學，也不知道怎麼跟阿公、阿嬤說。

▲▼雲林師生戀。（圖／翻攝爆料公社網站）

▲▼女老師跟男學生的對話截圖。（圖／翻攝爆料公社網站，下同）

▲▼雲林師生戀。（圖／翻攝爆料公社網站）

男高生透露，女老師私下不斷找名義獨處，強行親她並接觸他的身體，抗拒後便以性命威脅，最後在害怕的情況下與老師發生了不正當關係。

男高生事後相當痛苦懊悔，在心中留下無法抹去的污點。男高生直到認識初戀女友，但卻被女友發現過去跟女老師的關係，讓初戀女友失望難過、默默離開。男高生為了挽留她，決定上爆料公社揭發這段痛苦過去。

男高生說，他跟初戀女友交往3年，女友卻一直很痛苦不快樂，最後知道他跟女老師曾經發生關係，感到崩潰絕望、決心要跟他分開。男高生為了證明他對女友真心，直接打給老師，豈料老師卻說「你是想害我掛掉是不是？」、「你要把事情公諸於世讓我沒辦法繼續教書嗎？要告我嗎？」、「把事情挖出來就為了讓你目前的那個人好過，那這樣我算什麼？我不應該在你身上找尋慰藉，我以為你不一樣，當初就覺得你不一樣，結果你今天就因為她，你就不應該講出來啊！」

▲▼雲林師生戀。（圖／翻攝爆料公社網站）

▲▼雲林師生戀。（圖／翻攝爆料公社網站）

男高生最後寫道；「我對不起我想保護的她，只能怪自己當時懦弱心智不夠成熟，犯下了不該發生的錯誤，也真心的希望別再出現學生變成了下一個受害者...」。

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