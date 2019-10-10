「瞌睡喬」硬起來！拜登首談彈劾川普：他把憲法射出一堆洞





▲謹慎的拜登終於對彈劾川普一事表態。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前副總統拜登（Joe Biden）連日來被川普狂轟猛炸，卻從未大動作表態，在整個民主黨動員起來企圖彈劾川普數日後，他終於也在週三（９日）首度「硬起來」，並以憲法、民主和正直的名義，支持彈劾川普。

根據CNN報導，拜登接受媒體採訪時表示，「川普應該被彈劾」，「他把憲法射出一堆洞，而我們不能就讓這樣他逍遙法外。」對於川普想透過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）挖出內幕，卻自己鬧出「通烏門」及後續醜聞，拜登則說，「他（川普）因為阻擋司法程序害自己被起訴，拒絕配合國會的調查，他這樣做等於是認罪。」

拜登指出，在美國人民和全世界的見證下，「川普已經違背了他的總統誓言，背叛這個國家及委員會的彈劾行動」，「川普會為了連任不擇手段，包括侵犯最基本的民主，這很駭人，而且很危險」，「（美國）歷史上沒有任何一個總統膽敢如此越界，難以想像。」

川普的「通烏門」醜聞鬧得沸沸揚揚還面臨大位不保，他企圖施壓烏克蘭和中國，以找到能夠讓拜登政治生涯斃命的證據，但到目前為止並無證據顯示拜登和其兒子杭特（Hunter Biden）有任何違法情事。就在拜登發表談話後，川普旋即推文回嗆，「瞌睡喬和他兒子對美國納稅人有害，他已經從2個國家剝削了數百萬美元，還要彈劾我，真的很可悲，而我沒有做錯任何事！」