美軍空襲塔利班製毒實驗室　聯合國：造成39平民死傷…多是女人和小孩

▲美軍空襲造成平民死傷時有所聞，甚至被拍成電影，圖為美軍今年9月出動無人機攻擊伊斯蘭國（ISIS）位於阿富汗楠格哈爾省的據點，結果誤殺30明松子農工，另造成40人受傷。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國報告指出，駐阿富汗美軍（USFOR-A）今年5月鎖定西阿富汗一處疑為塔利班非法據點，展開空襲行動後造成39名平名死傷，當中包括14名孩童，由於這些受害人非作戰人員，因此美軍該項行動違反國際人道法。駐阿富汗美軍發言人立刻否定聯合國報告，強調是精準攻擊，並無造成平民死傷。

根據BBC及阿富汗當地媒體《健馱邏》（Gandhara News）報導，聯合國報告進一步指出，5月5日，駐阿富汗美軍懷疑塔利班利用實驗室製作「甲基安非他命」（methamphetamine），便在阿富汗西部法拉省（Farah）及鄰國伊朗的尼姆魯茲省（Nimroz），空襲超過60個製藥工廠。

▲美軍空襲造成平民死傷時有所聞，甚至被拍成電影，圖為美軍今年9月出動無人機攻擊伊斯蘭國（ISIS）位於阿富汗楠格哈爾省的據點，結果誤殺30明松子農工，另造成40人受傷。（圖／路透）

不過根據《國際人道法》，為參戰者提供資金的設施被列為民間目標，所以即便製毒實驗室及人員是為塔利班工作，仍然不得被視為攻擊目標；聯合國一支代表團深入遭美軍攻擊的地點，並和當地村民面對面訪談，最終確認了美軍空襲行動造成39名平民受害，大多數為女人和孩童，共30人死亡。

駐阿富汗美軍發言人反駁報告內容稱，美軍在精確打擊後，針對這些設施及周遭區域收集了大量影像，用作詳細評估，結果並無造成平民死傷。美軍多年來企圖截斷塔利班的金脈，自2001年開始到2018年為止，為了打擊這些非法據點和藥廠設施，平均每天消耗掉150萬美元；然而倫敦經濟學院研究指出，美軍注入大量資金的結果，只是炸掉了一些簡陋的臨時實驗室，隨時都能夠重建起來。