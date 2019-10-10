德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片　

▲27歲極端右翼槍手帶著多種武器，在猶太會堂外射殺2人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國東部城市哈雷（Halle）9日傳出槍擊案，一名穿著類似軍警服裝的槍手在一處猶太會堂外開槍，還企圖闖進會堂內大規模射殺，最後造成2死2傷的悲劇。警方證實已經逮捕兇手，懷疑他是極右派反猶分子，曾在犯案前錄下簡短聲明，並在之後將犯案影片上傳至影音串流平台。

事件發生時間正值猶太人的「贖罪日」（Yom Kippur），許多猶太人都聚集在猶太會堂裡，參與猶太教的神聖節日。BBC報導，目擊者指出及影片顯示，槍手身穿軍警服裝，並戴頭盔，手持突擊步槍等多種武器，先向一間土耳其串烤店投擲疑似爆裂物但未爆炸後，便開槍掃射。

▲槍手身穿軍裝。（圖／路透）

英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，警方已經逮捕兇嫌，正在進行進一步釐清動機。根據警方調查，兇嫌巴利耶特（Stephan Balliet）來自哈雷西邊城鎮艾斯萊本（Eisleben），他犯案前曾錄下一段影片，內容提及反猶太言論及性別歧視，並且在鋼盔上安裝攝影機，錄下長達35分鐘的犯案過程；美國亞馬遜（Amazon）集團旗下影音串流平台Twitch也迅速回報，巴利耶特曾將影片上傳至該平台。

當局表示，該處猶太會堂鄰近猶太墓園，一名女子在猶太會堂外遭到射殺身亡，第二個死者則是一名男性，在土耳其串烤店附近被射殺。當時有將近7、80名猶太教徒聚集猶太會堂內，當槍手開槍時，所有人關上門合力將槍手阻擋在門外；從槍手頭部攝影機錄下的影片顯示，槍手受阻後朝門鎖開了數槍，之後還投擲數枚「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktails，汽油彈）、煙火和手榴彈。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）到柏林參加哈雷受害者悼念集會 。（圖／路透）

聯邦內政部部長傑霍夫（Horst Seehofer）案發後表示，「就收集到的情資來看，我們必須懷疑這是一場反猶攻擊」，「目前有足夠的資訊顯示兇手是一名極端右翼分子。」總理梅克爾（Angela Merkel）立刻透過發言人譴責兇徒暴行，並在當天前往柏林市中心一座歷史性的猶太會堂內，出席一場為哈雷受害者舉行的祈禱會。