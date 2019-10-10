　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「贖罪日」猶太會堂外槍響…軍裝槍手掃射扔手榴彈　德國東部2死。（圖／路透）

▲27歲極端右翼槍手帶著多種武器，在猶太會堂外射殺2人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國東部城市哈雷（Halle）9日傳出槍擊案，一名穿著類似軍警服裝的槍手在一處猶太會堂外開槍，還企圖闖進會堂內大規模射殺，最後造成2死2傷的悲劇。警方證實已經逮捕兇手，懷疑他是極右派反猶分子，曾在犯案前錄下簡短聲明，並在之後將犯案影片上傳至影音串流平台。

事件發生時間正值猶太人的「贖罪日」（Yom Kippur），許多猶太人都聚集在猶太會堂裡，參與猶太教的神聖節日。BBC報導，目擊者指出及影片顯示，槍手身穿軍警服裝，並戴頭盔，手持突擊步槍等多種武器，先向一間土耳其串烤店投擲疑似爆裂物但未爆炸後，便開槍掃射。

▲▼「贖罪日」猶太會堂外槍響…軍裝槍手掃射扔手榴彈　德國東部2死。（圖／路透）

▲槍手身穿軍裝。（圖／路透）

英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，警方已經逮捕兇嫌，正在進行進一步釐清動機。根據警方調查，兇嫌巴利耶特（Stephan Balliet）來自哈雷西邊城鎮艾斯萊本（Eisleben），他犯案前曾錄下一段影片，內容提及反猶太言論及性別歧視，並且在鋼盔上安裝攝影機，錄下長達35分鐘的犯案過程；美國亞馬遜（Amazon）集團旗下影音串流平台Twitch也迅速回報，巴利耶特曾將影片上傳至該平台。

當局表示，該處猶太會堂鄰近猶太墓園，一名女子在猶太會堂外遭到射殺身亡，第二個死者則是一名男性，在土耳其串烤店附近被射殺。當時有將近7、80名猶太教徒聚集猶太會堂內，當槍手開槍時，所有人關上門合力將槍手阻擋在門外；從槍手頭部攝影機錄下的影片顯示，槍手受阻後朝門鎖開了數槍，之後還投擲數枚「摩洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktails，汽油彈）、煙火和手榴彈。

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）到柏林參加哈雷受害者悼念集會 。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）到柏林參加哈雷受害者悼念集會 。（圖／路透）

聯邦內政部部長傑霍夫（Horst Seehofer）案發後表示，「就收集到的情資來看，我們必須懷疑這是一場反猶攻擊」，「目前有足夠的資訊顯示兇手是一名極端右翼分子。」總理梅克爾（Angela Merkel）立刻透過發言人譴責兇徒暴行，並在當天前往柏林市中心一座歷史性的猶太會堂內，出席一場為哈雷受害者舉行的祈禱會。

ET快訊
蔡英文國慶演說「4大重點搶先曝光」：讓台灣在世界不可或缺
金防部少將遭檢舉浮報經費　陸軍司令部拔官調查中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片　

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

才剛道歉「我們愛中國」　哈登假動作改口：支持言論自由　

厄瓜多反撙節示威「攻入國會」…首都動亂1周　總統緊急「遷都」

德國東部軍裝槍手「掃射扔手榴彈」　猶太會堂外「贖罪日」槍擊2死

9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片　

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

這屆諾貝爾化學獎有多猛？如果沒有他們　你的手機「隨時會爆炸」！

「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

募132萬製作「挺港」黑衣！美網友號召球迷NBA開幕戰穿上觀賽

才剛道歉「我們愛中國」　哈登假動作改口：支持言論自由　

厄瓜多反撙節示威「攻入國會」…首都動亂1周　總統緊急「遷都」

德國東部軍裝槍手「掃射扔手榴彈」　猶太會堂外「贖罪日」槍擊2死

9歲男童燒死父親弟妹曾祖母5親人 遭控5項一級謀殺罪

周子瑜「霧灰奶茶」髮色美出新高度！還有4款奶茶色系，輕鬆染超顯白

德國27歲極右槍手「贖罪日」闖猶太會堂　「掃射扔彈丟煙火」2死2重傷…還上傳影片　

傳承「我家的兩岸故事」　遷台歷史記憶展登陸上海

中途島戰役躍上大銀幕　美軍「情報優勢」奇襲日軍以寡擊眾

破千粉絲搶柯P嗡嗡包　黃瀞瑩甜美現身發早餐粉絲尖叫

北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日

高雄治安又爆了！國慶連假「雙B鬧區飛車追逐」　10惡煞「棒穿玻璃」砸毀

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

小六女控父性侵不成出走10年　重病「可能猝死」回家休養又遭魔掌

掃黃還是在演A片？押解內衣女涉案警察　遭停職調查

害羞！平時是裁縫師 當她關掉縫紉機後…　秒變超性感辣模(更新1)

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

9歲童被檢方起訴　5項一級謀殺罪

虎媽同時偷吃兩女兒的未成年男友

美網友募132萬！號召球迷NBA開幕戰穿挺港黑衣

開始行動　土耳其揮師敘北庫德族

媽側躺餵母乳睡著！15天寶寶窒息亡

拒回應刪一中條款　布拉格解除北京姊妹市關係

邀前男友來婚禮！1封信大逆轉…她被趕出家門

走私海洛因被逮　台男判終身監禁

掃黃還是演A片？涉案警察遭調查

哈吉貝媲美超級颱風　九州已有感

殭屍鹿蔓延　大腦被吃光、口水狂流

女嬰「卡床墊&欄杆間」活活夾死

更多熱門

相關新聞

月經不是奢侈品！德將調降衛生棉條稅至7%

德國政府計畫從2020年開始，將衛生棉條與衛生棉的稅率從原先的19%，調降至7%。德國財政部長奧拉夫證實此事，並表示「許多婦女過去曾為此參選，如今我們正實現這個目標。」

德民眾請願與台建交　連署破5萬成案

德籍旅客護照遺留巴士　警迅速找回

埼玉爆隨機槍擊案　「兇手在逃中」

德：中國狂發展武力但仍打不過台灣

關鍵字：

德國猶太會堂反猶槍手

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

基隆「神祕海鮮攤」曝！當地人跪求低調

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

連千毅狂被切割！子瑜14字相挺：他是貴人

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

更多

最夯影音

更多
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面