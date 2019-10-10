少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！驚動市府追查3層大違建

記者許力方／綜合報導

有少棒球隊到台中入住愛麗西施商務飯店時，赫然發現8、9、10樓都是頂樓加蓋的違章建築，撕開房號海報紙底下竟是「封條」，質疑業者違規營業。市府都發局、觀旅局及消防單位9日下午到場稽查，初步沒有發現3層樓違建房間有使用狀況。

觀旅局、都發局及消防單位稽查小組9日下午展開聯合稽查，前往台中市北區的愛麗西施商務飯店內逐層檢查，被列為違章建築的8至10樓，部分房間、倉庫堆滿雜物，斷水斷電，布滿灰塵、凌亂不堪，但門口外牆上外有房間貼著影印紙寫著的房號、注意事項等海報紙，將違建查封的封條遮住。

▲少棒隊住台中飯店…房號撕開竟是「封條」！（圖／東森新聞）

有民眾投訴發現該飯店8至10樓有封條，懷疑不當，因最近適逢金龍少棒賽正在台中舉行，許多球隊選手都因旅館租金便宜選擇入住，擔心會有公共安全疑慮。市府稽查後初步認定違建部分沒有出租事實，觀旅局也說，目前違建沒有可供營業狀況，提供備品、床鋪或電視、牙膏牙刷，且房間裡布滿灰塵；至於2015年已列為違建的3層樓層，目前列入排拆。

位在北區已經有30年歷史的愛麗西施商務飯店，市府登記核准使用的樓層是1到7樓共30間房間，8至10樓屬於垂直增建違章，因排拆案件眾多，何時拆除暫時還沒有時間表。都發局工程員說，違建封條上的海報紙是安全宣導，可以撕掉、沒有封死，但依規封條必須顯露，已責飭業者在16日前將全部遮蔽物撕掉。

飯店工作人員表示，飯店已經有30年歷史，不清楚當初違建狀況，但老闆已經把違建樓層當作倉庫，未對外營業。業者則稱，遮起來人家看到才會覺得有問題，因為下面沒封死，擔心有客人誤闖、撕掉封條才以海報紙遮住。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▼市府展開聯合稽查，初步認為3層樓違建沒有出租。

