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高雄男大生夜闖女宿！女學生睜眼一片黑　尖叫竟被摀住嘴

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▲▼高雄男大生夜闖女宿！女學生睜眼一片黑　尖叫竟被摀住嘴。（圖／翻攝影片）

▲男大生夜闖女宿被逮，哀求女同學不要聲張。（圖／翻攝影片）

記者柯沛辰／高雄報導

高雄義守大學9日凌晨傳出有男大生闖入女生宿舍，眼見女學生睡夢中驚醒，第一時間竟出手摀住對方嘴巴。事後，女大生將影片PO到網路論壇Dcard，呼籲同校女生注意安全，但不久後隨即將文章刪除。義守大學學生會9日深夜證實此事，提醒同學在宿舍房內要記得上鎖，以維護人身安全。

有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴，並引述女大生在Dcard發文指出，她在宿舍睡覺，平時都習慣開夜燈，但卻有人闖入拔走夜燈，還關掉門外走廊的燈，當時她因為體質淺眠被驚醒，結果睜開眼竟發現房內一片漆黑，定睛一看才發現有一個黑影閃過，躲在衣櫃旁邊，嚇得她放聲尖叫，不料對方竟衝上來摀住她的嘴。

女大生感到噁心又可怕，立刻掙脫喝斥對方，並拿手機錄影質問：「這裡是女宿，你為什麼要在這邊，你這種行為非常變態！」男大生一聽，連忙雙手合十道歉「對不起」，拜託她不要把別人吵醒。但女大生反斥，「為什麼不能把別人吵醒，你為什麼在這邊」、「你半夜把我們的燈關掉，躲在這邊做什麼」、「你是男的耶，你有Ｏ（生殖器）耶！」

▲▼高雄男大生夜闖女宿！女學生睜眼一片黑　尖叫竟被摀住嘴。（圖／翻攝影片）

▲男大生雙手合十，不斷低聲道歉「對不起」。（圖／翻攝影片）

女大生指出，當下她選擇報警，但男方面對警方一問三不知，只坦承自己住在男一宿，讓她不禁疑惑「為什麼大半夜從男一宿跑來女二宿？重點是我們住5樓，他就一直鬼打牆地說『他好奇』，那下次有人被性侵怎麼辦？」

義守大學學生會9日深夜11點多在臉書證實，「由於近日女生宿舍之事件，學生會在此提醒各位，待在宿舍房內記得上鎖，無論男女同學都要保護好自己的安全，有任何意見申訴，歡迎親自向學生會反映。」

不過，部分學生認為此案事關重大，希望學校更重視校安問題的嚴重性，目前正醞釀「一人一信給校長」，盼校方提出具體作為及回應。

▲▼高雄男大生夜闖女宿！女學生睜眼一片黑　尖叫竟被摀住嘴。（圖／翻攝Dcard）

▲有學生在Dcard發起「一人一信給校長」。（圖／翻攝Dcard）

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