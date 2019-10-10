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網友怨台灣性交易太貴　館長承諾：若合法「絕對開一間」，很好賺啊

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▲▼館長在直播表示，如果性產業在台灣合法，願意開一間。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

▲館長在直播表示，如果性產業在台灣合法，願意開一間。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者林彥臣／綜合報導

性產業在台灣始終是一項處於灰色地帶的產業，雖然根據現行之《社會秩序維護法》規定只有在各縣市政府指定區域內經營者合法，但至今尚未有地方政府規畫專區。對此，有網友在館長的直播問，「在台灣買春太貴了，你可以開一間嗎？」館長對此則正面回應，「如果合法絕對開一間」。

有網友在館長9日晚間的直播Donate（贊助）發問，「在台灣買春太貴了，你可以開一間嗎？」這個問題引發了館長的關注。

請繼續往下閱讀...

館長相當認真回應，如果今天合法的話，「我還真想開」，這種行業應該要合法化，合法化管理、合法化收稅，如果今天合法絕對會開，「因為我覺得很好賺啊！」

館長揶揄粉絲表示，一進來聊天聊個10分鐘，做愛做個3秒鐘就3000元，「那很好賺你知道嗎？有什麼比這個好賺，台灣平均3秒鐘嘛！」3秒就一個壓錶、3秒就一個壓錶。

館長進一步分析，「你們有需求就有市場，有市場就有供給，有供給就有競爭，有競爭就會削價格，如果有一天合法，我絕對會做因為太好賺了」這樣比起賣副業的商品，開發的那麼辛苦，一個只能賺7、80元。

▲新竹湖口私娼寮艷名遠播，桃園市調處跨轄掃黃。（圖／桃園市調處提供）

▲台灣不少私娼寮豔名遠播。（示意圖／資料照）

館長也強調，「我有行銷、有資源」，做這個女孩子也開心一定會說，「阿館謝謝你」抽成一定給小姐抽比較多，因為小姐比較辛苦，還要使出渾身解數來取悅客人。

網友在館長直播中留言表示，「你才3秒鐘！你全家都3秒！」、「是，也覺得該合法，才不會有私下的暴力行為。對女性傷害很大」、「這個會賺」、「民情風俗可能沒辦法」、「合法買賣雙方也更有保障」、「小姐是台灣的嗎」。

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