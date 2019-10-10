南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

▲▼為搶10日8時通航！工人9日連夜趕工燒切300噸重橋拱兩端後，徹夜吊移了橋拱。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

南方澳斷橋重300噸橋拱徹夜吊移了﹗為10日8時南方澳漁港能如期通航，工人們9日連夜趕工燒切橋拱兩端後，10日1時30分許後，終順利的完成吊移橋拱任務。

東端燒切後、再切西端﹗吊移300噸橋拱的兩端燒切前置作業，原定9日17時進行，但因橋拱東端支點的Y型樑有部分是底下簍空，在進行切割作業前，必須將簍空的Y型樑吊起固定，才不會切斷拱橋時移位造成危險。

因此，港務公司緊急增派吊車，穩固橋拱東端Y型樑後，9日23時45分，橋拱東端燒切進行，並於10日0時8分許，順利斷開橋拱東端Y型樑後，再進行燒切西端Y型樑，也順利於10日0時30分許，斷開東端Y型樑。

橋拱兩端斷開後，在燒切前已由船上750噸、650噸的兩部大吊車吊住橋拱的萬噸級「宏禹一號」平台船

，收起深插入海床的4支錨椿後，運著橋拱在其他拖船的輔助推移下，緩慢後退及轉向，載著橋拱到蘇澳8號碼頭，由碼頭上的大型吊車接手，將橋拱吊到碼頭空地上，以利檢方調查斷橋肇事原因。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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