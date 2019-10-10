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「廢核再生」公投連署未達門檻　環團很抱歉：不排除再度提案

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▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲環盟當時啟動給孩子一個沒有核災的未來「廢核再生公投」第二階段連署。（ 圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣環境保護聯盟今年4月至今和多個團體共同推動「廢核再生」公投案簽署工作，但6個月過去，簽署數份數無法達30萬份門檻。台灣環保聯盟聲明，此案沒有成功很遺憾，並向支持者表達抱歉與感激。

台灣環保聯盟對此説明，主要原因是受「公投法」限制所致，其直接原因有，公投法在今年6月臨時性再度修法，取消公投與全國性大選得一齊投票的規定，延後公投投票時間，兩年後才得投票等規定，也就是冷卻公投行為，使人民的連署意願降低。還有依公投法第9條，政府應建置電子連署系統，惟延宕迄今，未能提供社會民眾使用等原因。

請繼續往下閱讀...

▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲最後無法達連署數，台灣環保聯盟認為，主要原因是努力不足。（ 圖／ETtoday資料照）

台灣環保聯盟提到，一向主張以公投來尋求社會支持，廢除已花2838多億元、歷經20多年的興建工期仍未能完成的核四計畫。該工程所被發現的瑕疵問題甚多，已直接影響到該廠運轉的可行性、安全性、合法性。揭露真相、全民決策，是唯一的原則，在民主制度下、依公投法投票，是環盟所倚賴的作法。

台灣環保聯盟表示，為能抗衡擁核方的提案主張「核四啟封商轉」、要重啟未完工、不安全的核四廠，廢核再生公投領銜人高成炎的公投提案問「你是否同意『廢止核四計畫，其廠址作為再生能源（地熱、海洋能、太陽能等﹚發電、觀光、研究、博物館等用途』的政策？」，擁核方、反核方的提案互相對決。

▲▼給孩子一個沒有核災的未來-廢核再生公投第二階段連署起跑記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣環保聯盟呼籲執政的政府，早日宣布廢除核四計畫。（ 圖／ETtoday資料照）

但最後無法達連署數，台灣環保聯盟認為，最主要原因是努力不足，謹向所有的支持者說抱歉。這些支持者包括，所有參與簽署的反核者、支持者、幫忙宣傳及擴充簽署的朋友、贊助經費者、各共同推動團體，及內部堅持努力至最後仍不放棄的伙伴同仁們。

台灣環保聯盟最後呼籲執政的政府，早日宣布廢除核四計畫，堅持、持續的「落實在2025年達成非核家園的目標」政策，而接下來不排除再度提案，也仍有各種備案，在後續的約2年期間，將繼續宣揚反核理念、推動能源治理、公民參與，以及推動能源轉型、氣候（變遷）緊急（減碳）行動，為下次的能源公投做好準備。

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