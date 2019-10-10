傳承「我家的兩岸故事」　遷台歷史記憶展登陸上海

▲展覽開幕當天，邀請兩岸各界人士，分享自己的遷台歷史記憶。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／上海報導

在兩岸特別的歷史、時空背景下，不少人早年自願或被迫從大陸遷移到台灣生活，各有不同的「兩岸故事」，為傳承這些漂移時光，「我家的兩岸故事〜遷台歷史記憶兩岸四城巡展」於10月9日到18日移師上海展出，紀念數百年遷台史的流變脈動。

主辦方上海市海峽兩岸交流促進會會長李雷鳴在昨（9日）開幕活動上表示，這些歷史記憶是兩岸共同的財富，應正確認識這些軌跡、增強親情紐戴，同時書寫新的歷史記憶。沈春池文教基金會董事長沈慶京，在出生後一年就隨父親遷台，他表示，「如果沒有及時記錄搶救，許多老一輩的故事就會在歷史中消失殆盡。」

▲「我家的兩岸故事〜遷台歷史記憶兩岸四城巡展」在上海大陸首展開幕。（圖／讀者提供）

據了解，該兩岸四城巡展活動由高雄、上海、台北、福州四城文化單位與財團法人沈春池文教基金會共同主辦，以「遷台歷史記憶庫」豐富的人物影音及典藏文物為主題，結合互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷台映像」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區，並於近日赴上海舉行大陸首展。

在上海閔行區寶龍藝術中心的展覽內容上，以多元互動方式，透過影音紀錄及文物，呈現遷台人物及其後代真實經歷，包括台灣前總統馬英九、現代水墨畫之父名家劉國松、蘇州「嚴家花園」園主嚴家淦四公子嚴雋泰、出身上海文人世家的知名策展人陸蓉之、親送老兵骨灰歸葬故里的「感動中國」人物高秉涵、表演與相聲大師宋少卿等。

除了精選遷台歷史人物的生命紀實，還有不少「傳家寶」亦在展場原件展示，包括承載時代記憶的母親裹腳鞋、隔絕時期冒險傳遞的兩岸家書、神秘金三角情報員配件、百年手工訂制棉襖等展品。

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