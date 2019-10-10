1張圖秒懂國慶連假空氣品質　中南部汙染物易累積「亮橘燈」

▲高屏局部地區夜間及清晨風速較弱，一樣易累積汙染物，可能達橘色提醒等級。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

國慶4天連假開始了，不過環保署提醒外出民眾，這段期間受東北風可能挾帶境外汙染物影響，中部以南因位於下風處，擴散條件較差，有可能達對敏感族群不健康的「橘色警示」。

環署指出，今天連假第一天，環境風場為偏東北風，迎風面北部至竹苗地區擴散條件較佳；中部以南位於下風區域，夜間至上午可能有渦流生成，汙染物易累積；午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升。其他地區空品區為「良好」或「普通」等級，但高屏局部地區及馬祖、金門地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區也為「橘色提醒」等級。

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▲國慶連假空氣品質預報。（圖／環保署提供）

環署表示，11日至13日，同樣受東北風影響，北部及東半部位於迎風面，擴散條件較佳，中部以南位於下風處，汙染物易累積，光合作用影響易使臭氧濃度上升，須留意擴散不良致空氣品質較差。另外，中部、雲嘉南、高屏局部地區夜間及清晨風速較弱，一樣易累積汙染物，可能達橘色提醒等級。

由於目前為空汙季，環署強調，空汙主要汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。