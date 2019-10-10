國慶連假出遊　行程、拍照一支iPhone 11就搞定

▲出門旅遊行程、拍照一支iPhone 11就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

今（10）天開始，就是一連四天的雙十國慶連假了，你想好要去哪裡玩了嗎？如果單純地想來個一日遊或小旅行，這次不妨試著拿起手中的iPhone 11系列手機來進行旅遊規劃吧；且如果覺得家中的相機太重也沒關係，有一支iPhone 11在手，就能拍出可放在社群網站上炫耀一波的旅遊照了！

首先，在決定好這次小旅行的地點後，打開Apple Maps，並在應用程式中事先建立一個資料夾，並將預定想去的景點加入到資料夾當中，在收錄完畢後若是想與旅伴分享這幾個地點，直接使用AirDrop傳給對方即可。

▼出門旅遊前，如果有特別想到哪個景點逛逛，可使用Apple Maps事先收錄這些景點資訊。（圖／記者邱倢芯攝）

等收錄好地點，就可以出發啦！無論你是開車、搭大眾交通工具，或者是…步行，Apple Maps都有建議的路線；在開車的部分，現在Apple Maps已支援台灣實時路況，你可以透過地圖功能來看到何處壅塞、是否需要改道等。

▼Apple Maps已支援台灣實時路況，你可以透過地圖功能來看到何處壅塞、是否需要改道等。（圖／記者邱倢芯攝）

如果你是一個講求環保的人，想搭大眾交通工具來個輕旅行，Apple Maps現在也提供公車、高鐵、捷運（台北與高雄）的搭乘建議。除此之外，先前Apple在蘋果開發者大會中所提到的「預計抵達時間（ETA）」功能也開放了，在旅行之餘也可透過這項功能將預計抵達時間分享給聯絡人。

▼透過Apple Maps的ETA功能，你可以向特定的聯絡人分享預計抵達時間。（圖／記者邱倢芯攝）

到達目的地後，就開始盡情地玩耍吧！在出門旅遊之餘，最重要的就是拍照留念，而這次Apple所推出的iPhone 11系列新機所主打的功能就是拍照，且首度加入了超廣角與夜拍功能，且除了提升拍照功能外，這次在照片的後製上也增加了許多功能，讓你拍照、編輯、上傳社群打卡用一支手機就可以完成。

風景善用超廣角

每到一個旅遊點，最重要的就是要拍幾張風景照來分享給親朋好友；而若是想拍出美美的景色，這時候開啟超廣角功能就對了，想要呈現的湖光山色都可以盡收手機當中。且如果需要輔助工具，你也可以打開「設定」當中的「相機」選項，來開啟九宮格，讓你在構圖取景時可以更加快速、直覺。

▲▼想拍出風景的全貌，可開啟超廣角功能進行拍攝。（圖／記者邱倢芯攝）



如果你覺得在拍完景色後，在顏色的呈現上仍有那麼一點點的不足，那麼就可以使用手機當中所內建的修圖功能，將照片編輯成自己喜歡的感覺。而在風景照中，建議可以使用「增豔」選項，並將調整值向左拉，如此一來就可以讓照片的細節呈現變得更多。當然其他的項目也可以試著調整看看，來找出自己所喜歡的照片風格。

▼在拍完景色後，也可使用手機當中所內建的修圖功能，將照片編輯成自己喜歡的感覺。（圖／記者邱倢芯攝）



而拍攝風景、建築除了可使用超廣角功能外，不妨也可用不同的角度拍攝，例如蹲著由下往上拍，或是將視野放低，有時候可以拍攝出不一樣的照片感。

▲▼不妨也可用不同的角度拍攝，有時候可以拍攝出不一樣的照片感。（圖／記者邱倢芯攝）



人物拍攝多用「人像模式」凸顯重點

出門旅遊最少不了的就是自己與朋友的照片了，在拍攝人物照時，重點就應擺在「人」身上，因此善用手機內建的「人像模式」，可以將人以外的事物虛化，來更加凸顯出人物。

▲▼善用手機內建的「人像模式」，可以將人以外的事物虛化，來更加凸顯出人物。（圖／記者邱倢芯攝）



喜歡套用濾鏡且又懶得編輯照片的人也不用擔心，iPhone的圖片編輯當中，也內建了多種濾鏡可供套用；如此一來，你可以在不犧牲多項照片細節的情況下，一樣可套用風格化的濾鏡。

▼懶得修圖，iPhone當中也可現成的濾鏡可供套用。（圖／記者邱倢芯攝）

「人像模式」搭配上濾鏡除了可帶給人個人化、風格化的感覺外，還可以作為在雜亂背景下凸顯主題的好幫手；例如像是男友在人來人往的街道上想替女友拍張照片，這時候可開啟人像模式來替女友拍照，之後在套用iPhone內建的「復古」濾鏡，這時候就更加凸顯出拍攝的主題。

▼「人像模式」還可以作為在雜亂背景下凸顯主題的好幫手。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，「人像模式」除了可用來拍攝人物外，也可以作為拍攝動物，或是某個你想凸顯重點的物品最佳工具；舉例來說，像是在巷弄當中巧遇的一隻小貓，你就可以開啟人像模式，來凸顯出貓咪可愛的小臉蛋。

▼「人像模式」除了可用來拍攝人物外，其實拿來拍攝動物、物品也是一個不錯的選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

夜拍功能讓你夜間都好拍

這次iPhone 11系列新機最棒的地方，就是加入了夜拍功能，讓你不管是拍攝夜景，或是在低光源的環境下也能捕捉影像；而iPhone 11系列手機，在低光源的環境下將會自動開啟夜拍功能，並且手機會自動判斷機身是否穩定，越是穩定的狀態下（如架設腳架），那麼自動曝光的時間將會拉長。

▼在低光源的環境下將會自動開啟夜拍功能。（圖／記者邱倢芯攝）

若是你覺得手機自動判讀曝光的時間太短，也可自己調整拍攝曝光秒數，只不過手機依然會按照當下的機身穩定度來給予最長的秒數，並不是使用者希望曝光多久就可以隨意調整。

另外，在拍攝夜晚景物時，還可以搭配「鎖定對焦」的功能，來讓主體不會過亮；以拍攝夜間的十三層遺址來說，因為周遭沒有多餘的光源，只有主體打燈，如果僅利用夜間模式拍攝，會讓建築物看起來過曝，畫面呈現不是那麼好看。

這時候你可以長按畫面中的主體（十三層遺址），讓對焦鎖定在主體上，這時候對焦點旁邊會出現一顆小太陽，此時點住它並向下拉將光線調暗，這時候在進行夜間拍攝，畫面的呈現就會更美。

▲▼在夜晚拍攝高光主體時，可以搭配可以搭配鎖定對焦並調整亮度，好讓畫面的呈現更美，上圖為一般的夜拍模式，下圖則搭配了鎖定對焦功能，讓主體細節更細緻。（圖／記者邱倢芯攝）



另一方面，輕旅行除了可以放鬆心情外，事實上也是增加運動量的好時機，如果你也擁有一支Apple Watch，那麼在踏青的行走間不妨也開啟手錶中的「室外步行」功能，它不僅可以記錄下行走間你所消耗的熱量、心率等資訊，若是你安排的是一個爬山健行的行程，內建的氣壓高度計同時也會幫你記錄下爬升的高度等資訊。

▼小旅行除了可放鬆心情外，同時也是增加運動量的好時機。（圖／記者邱倢芯攝）