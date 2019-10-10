　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名懷有身孕的洪媽媽，自1個半月前開始牽著小學2年級的女兒在西盛公園旁賣地瓜。她說，起初發現懷孕仍持續跟男友一起當油漆工，3個月後，她擔心工作時跑上跑下又要吸油漆的氣味，會影響胎兒健康，但經濟壓力不允許她長期沒工作，決定擺攤，「不靠捐款而活，我還有能力為自己打拼」。

▲▼洪媽媽挺著5月身孕擺攤賣地瓜，7歲的女兒跟在一旁。（圖／【人安基金會-新北平安站】授權提供）

▲洪媽媽挺著5月身孕擺攤賣地瓜，7歲的女兒跟在一旁。（圖／【人安基金會-新北平安站】授權提供）

現年32歲的洪媽媽解釋，和男友各有過一段婚姻，也都有子女；因為工作認識，兩人相戀後決定共組家庭，並努力賺錢養育7個孩子。洪媽媽補充說，「我們的前夫及前妻也有在照顧小孩，但我們仍深愛自己的骨肉，所以有些孩子雖然沒跟我們住在一起，但他們的生活費或其他雜費，我們都會盡力協助支付」因此經濟壓力並不小。

洪媽媽說，「懷上男友的小寶寶3個月，才決定暫時不當油漆工，但一般的工作不太可能接受一位孕婦來沒幾個月就開始請產假，然而家裡的經濟狀況不允許自己一直沒工作…看著男友努力接案刷油漆，我不想只在家裡等著生產！」希望能與愛人一起分攤經濟壓力。

▲▼洪媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲記者在跟洪媽媽聊天的過程中，不時會有民眾前來購買地瓜。（圖／記者陳雕文攝）

後來【人安基金會-新北平安站】得知洪媽媽的狀況，主動提供生財工具，讓其得以出來擺攤做生意，洪媽媽開心地說，「要感謝受到【人安基金會-新北平安站】的協助，讓我可以有工作的機會。」

【人安基金會-新北平安站】也將洪媽媽的故事PO上網，網友看了紛紛按讚留言，「加油！祝福你們平安健康！快樂幸福！福氣滿滿！好運永存！順心如意每一天哦」、「祝你們平安！加油！」、「很好！加油！靠自己的雙手！」也有不少網友留言詢問洪媽媽的擺攤處，除了前往捧場，也想捐贈日用品。

▲▼洪媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲洪媽媽於本月4日上午11點多開始擺攤，到下午近3點，賣到只剩2塊地瓜了。當時她開心地說，今天生意滿不錯的，由衷感謝大家捧場。（圖／記者陳雕文攝）

洪媽媽感動地說，「很謝謝平安站的站長，也謝謝幫助我的大家，讓地瓜賣得比較快，也謝謝提供給我物資的阿嬤，跟一些好姐姐給我的文具用品；我想藉由賣地瓜，努力靠自己賺錢，我還有點能力為自己打拼，也希望我得到『瓜好不好吃』等論點，讓我加強工作能力。」

洪媽媽還說，「我不想藉由收捐款的方式過活，那會讓我更怠惰，畢竟我還是可以做事的。謝謝大家關心！我會加油的」。

若有意願捐贈洪媽媽物資請看這裡

洪媽媽擺攤時地：

新北市新莊區西盛公園旁
周一至周六（周日與下雨天公休）
上午11點至下午4點

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼洪媽媽歡迎大家告訴她『瓜好不好吃』，她會加強、調整或是維持烹煮的方法，希望大家都能吃得開心。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼洪媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

ET快訊
淫媒花名冊瘋傳！驚見「八點檔一姐」1次30萬…聽名字就知道
快訊／蔡英文明拒「一國兩制」：一旦接受中華民國就沒生存空間
古天樂突拋震撼彈「剛剛訂婚」！演唱會自爆…網瘋猜女主角身份
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

狂粉辱大眼女主播「婊子」　ATM領出12張怨念千元鈔疑自導自演

治安又爆了！國慶連假「雙B鬧區飛車追逐」　10惡煞「棒穿玻璃」砸毀逮5人

驚！北市國慶連假爆街頭刺殺案　10煞開打1男背部中刀濺血倒地

獨／醉漢搭小黃碎念又狂吐　運將要求清潔費反遭嗆「叫小弟開你槍」

老翁最「驚恐無助」的一段路…高醫生狠潑化骨水　強忍器官侵蝕「苦拖100m」倒地

快訊／基隆路死亡車禍！女騎士突自摔倒地　遭起步公車輾斃

帥男挽初戀女友淚揭「高中畸戀」　女老師求愛強親摸身：下輩子…等你…

小六女控父性侵不成出走10年　重病「可能猝死」回家休養又遭魔掌

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

狂粉辱大眼女主播「婊子」　ATM領出12張怨念千元鈔疑自導自演

治安又爆了！國慶連假「雙B鬧區飛車追逐」　10惡煞「棒穿玻璃」砸毀逮5人

驚！北市國慶連假爆街頭刺殺案　10煞開打1男背部中刀濺血倒地

獨／醉漢搭小黃碎念又狂吐　運將要求清潔費反遭嗆「叫小弟開你槍」

老翁最「驚恐無助」的一段路…高醫生狠潑化骨水　強忍器官侵蝕「苦拖100m」倒地

快訊／基隆路死亡車禍！女騎士突自摔倒地　遭起步公車輾斃

帥男挽初戀女友淚揭「高中畸戀」　女老師求愛強親摸身：下輩子…等你…

小六女控父性侵不成出走10年　重病「可能猝死」回家休養又遭魔掌

台南藝術節首演《府城流水席》華麗開場　黃偉哲：大家相揪秋日遊台南

南方澳大橋「300噸橋拱斷開」徹夜吊移　21年就走入歷史

越南漁船偷越界捕鮪魚、鬼頭刀各40尾　漁業署重罰100萬

手機忘記拿錯過試鏡機會　利菁致歉搭檔「誤了你一生！」

4,000坪河濱賞花、花車遊行！「台北半日遊」國慶日這樣玩

挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

為地球節能減碳　交大光電系用「鈣鈦礦光伏元件」回收室內照明光

還在重男輕女？一同響應10/11「台灣女孩日」　挺大肚拍寶貝抽好禮

雷皓明／沉冤難昭雪　修法開啟再審大門

新竹縣雙十國慶升旗典禮　縣長楊文科掛保證：財務健全

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

帥男挽女友揭畸戀　女師求愛：下輩子等你

幼女控父性侵不成　長大重病「可能猝死」再陷魔掌

高雄男大生夜闖女宿　女學生尖叫被摀嘴

台南霸凌聽障生　阿嬤的麵店被蛋洗

基隆路死亡車禍！女騎士自摔遭公車輾斃

治安又被打臉！高雄街頭10惡煞砸車

化骨水1滴就能往骨裡鑽 　被噴到秒痛苦翻滾直到斷氣

噁男進女校裝針孔偷拍想和解

快訊／桃園釣客落水　打撈上岸仍不治

18歲醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁

化骨水殺人　高醫男栽在「冒煙胸口」

剛彎腰舀水…獄友後方「腳趾突襲2次」他崩潰

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

更多熱門

相關新聞

億萬富翁捐百億　學校用他名字命名

美國億萬富翁桑福德(T. Denny Sanford)8日為加利福尼亞國立大學捐贈3.5億美元（約台幣110億元），協助推動和改變高等教育的實施。加利福尼亞國立大學為了表達感謝，將在2020年7月改名為「桑福德大學」。

整頓新莊四維路攤販　祭26張罰單

雨衣大盜躲警　自2F跳下「撞碎下巴」就逮

男子擺攤遇上超扯劇情　表情囧爆網友笑翻

新潤7.6億搶下新莊千坪土地　林口4土地慘乏人問津

關鍵字：

洪媽媽新北平安站捐款身孕擺攤地瓜新莊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

韓國瑜激情演說　 巨幅國旗突崩落

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面