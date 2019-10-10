挺5月孕肚跟男友扶養7子女...她不靠捐款！擺攤賣地瓜：要自己賺錢！

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名懷有身孕的洪媽媽，自1個半月前開始牽著小學2年級的女兒在西盛公園旁賣地瓜。她說，起初發現懷孕仍持續跟男友一起當油漆工，3個月後，她擔心工作時跑上跑下又要吸油漆的氣味，會影響胎兒健康，但經濟壓力不允許她長期沒工作，決定擺攤，「不靠捐款而活，我還有能力為自己打拼」。

▲洪媽媽挺著5月身孕擺攤賣地瓜，7歲的女兒跟在一旁。（圖／【人安基金會-新北平安站】授權提供）

現年32歲的洪媽媽解釋，和男友各有過一段婚姻，也都有子女；因為工作認識，兩人相戀後決定共組家庭，並努力賺錢養育7個孩子。洪媽媽補充說，「我們的前夫及前妻也有在照顧小孩，但我們仍深愛自己的骨肉，所以有些孩子雖然沒跟我們住在一起，但他們的生活費或其他雜費，我們都會盡力協助支付」因此經濟壓力並不小。

洪媽媽說，「懷上男友的小寶寶3個月，才決定暫時不當油漆工，但一般的工作不太可能接受一位孕婦來沒幾個月就開始請產假，然而家裡的經濟狀況不允許自己一直沒工作…看著男友努力接案刷油漆，我不想只在家裡等著生產！」希望能與愛人一起分攤經濟壓力。

▲記者在跟洪媽媽聊天的過程中，不時會有民眾前來購買地瓜。（圖／記者陳雕文攝）

後來【人安基金會-新北平安站】得知洪媽媽的狀況，主動提供生財工具，讓其得以出來擺攤做生意，洪媽媽開心地說，「要感謝受到【人安基金會-新北平安站】的協助，讓我可以有工作的機會。」

【人安基金會-新北平安站】也將洪媽媽的故事PO上網，網友看了紛紛按讚留言，「加油！祝福你們平安健康！快樂幸福！福氣滿滿！好運永存！順心如意每一天哦」、「祝你們平安！加油！」、「很好！加油！靠自己的雙手！」也有不少網友留言詢問洪媽媽的擺攤處，除了前往捧場，也想捐贈日用品。

▲洪媽媽於本月4日上午11點多開始擺攤，到下午近3點，賣到只剩2塊地瓜了。當時她開心地說，今天生意滿不錯的，由衷感謝大家捧場。（圖／記者陳雕文攝）

洪媽媽感動地說，「很謝謝平安站的站長，也謝謝幫助我的大家，讓地瓜賣得比較快，也謝謝提供給我物資的阿嬤，跟一些好姐姐給我的文具用品；我想藉由賣地瓜，努力靠自己賺錢，我還有點能力為自己打拼，也希望我得到『瓜好不好吃』等論點，讓我加強工作能力。」

洪媽媽還說，「我不想藉由收捐款的方式過活，那會讓我更怠惰，畢竟我還是可以做事的。謝謝大家關心！我會加油的」。

若有意願捐贈洪媽媽物資請看這裡

洪媽媽擺攤時地：



新北市新莊區西盛公園旁

周一至周六（周日與下雨天公休）

上午11點至下午4點

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼洪媽媽歡迎大家告訴她『瓜好不好吃』，她會加強、調整或是維持烹煮的方法，希望大家都能吃得開心。（圖／記者陳雕文攝）