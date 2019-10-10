汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

▲ 汽修廠鐵皮屋大違建，三峽警祭鐵腕強制拆屋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區日前中正路某棟汽修廠，發生修車糾紛引發開槍衝突，警方立即逮捕犯嫌等人，卻又發現汽修廠建築鐵皮屋，根本是大違建，為了防止再發生治安問題，聯合市府相關團隊，要求汽修廠屋主自行拆除，還給市民安居樂業的生活環境。

新北市政府執行「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」專案，整合市府團隊力量，祭出鐵腕手段消滅治安污染源，強制拆除三峽區違建汽修廠鐵皮屋。

▲ 三峽汽修廠鐵皮屋大違建拆屋進行中。

警方報請新北市府公安稽查小組，會同警察局、消防局、工務局及拆除大隊等各機關單位到場同步實施稽查，確認違法事實明確，規劃強制拆除，因陳姓屋主懼於公安稽查小組強制拆除該犯罪場所的決心，屋主7日已僱工拆除完成。

公安小組表示，公安稽查小組整合市府各行政部門的團隊力量，並運用「第三方警政」策略，有效掃除危害治安及公安的色情、賭博、毒品等「治安污染源」，以還給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

三峽警分局長李建廣表示，為維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，涉嫌違法民眾，切勿心存僥倖或以身試法，警方將持續透過市府橫向聯繫機制，執行威力掃蕩勤務，讓民眾生活能更加「安居樂業」。

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▲ 三峽汽修廠鐵皮屋大違建。