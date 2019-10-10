　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 汽修廠鐵皮屋大違建 三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲ 汽修廠鐵皮屋大違建，三峽警祭鐵腕強制拆屋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區日前中正路某棟汽修廠，發生修車糾紛引發開槍衝突，警方立即逮捕犯嫌等人，卻又發現汽修廠建築鐵皮屋，根本是大違建，為了防止再發生治安問題，聯合市府相關團隊，要求汽修廠屋主自行拆除，還給市民安居樂業的生活環境。

新北市政府執行「安居三箭－新北三安大執法『治安、公安、交安』違法零容忍」專案，整合市府團隊力量，祭出鐵腕手段消滅治安污染源，強制拆除三峽區違建汽修廠鐵皮屋。

▲ 汽修廠鐵皮屋大違建 三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲ 三峽汽修廠鐵皮屋大違建拆屋進行中。

警方報請新北市府公安稽查小組，會同警察局、消防局、工務局及拆除大隊等各機關單位到場同步實施稽查，確認違法事實明確，規劃強制拆除，因陳姓屋主懼於公安稽查小組強制拆除該犯罪場所的決心，屋主7日已僱工拆除完成。

公安小組表示，公安稽查小組整合市府各行政部門的團隊力量，並運用「第三方警政」策略，有效掃除危害治安及公安的色情、賭博、毒品等「治安污染源」，以還給市民一個安全、安居、安心的生活環境。

三峽警分局長李建廣表示，為維護淨化轄區治安，強化打擊犯罪，警方責無旁貸，涉嫌違法民眾，切勿心存僥倖或以身試法，警方將持續透過市府橫向聯繫機制，執行威力掃蕩勤務，讓民眾生活能更加「安居樂業」。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 汽修廠鐵皮屋大違建 三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源。（圖／新北市三峽警分局提供）

▲ 三峽汽修廠鐵皮屋大違建。

ET快訊
蔡英文國慶演說「4大重點搶先曝光」：讓台灣在世界不可或缺
金防部少將遭檢舉浮報經費　陸軍司令部拔官調查中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

雙十連假關山警縱谷交通大執法　實施酒駕夜間路檢民眾勿試法

佛心企業單車環島送愛5年不間斷　善款捐門諾助籌建失智家屋

小英後援會授證典禮大爆滿　黃偉哲展現基層實力

2019關子嶺溫泉美食節　白河警分局加強交管疏導

富邦攜手獨老造訪故宮南院　百歲人瑞同框國寶「肉形石」

蔡易餘力推鐵路高架化　參考新竹經驗讓水上升級

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

桃園國慶晚會觀看人潮不如預期　青埔今晚交通很順暢

2019國慶晚會　蔡英文：今年是台灣投資大爆發的一年

2019國慶晚會　讓世界看見國門之都桃園　鄭文燦做到了！

雙十連假關山警縱谷交通大執法　實施酒駕夜間路檢民眾勿試法

佛心企業單車環島送愛5年不間斷　善款捐門諾助籌建失智家屋

小英後援會授證典禮大爆滿　黃偉哲展現基層實力

2019關子嶺溫泉美食節　白河警分局加強交管疏導

富邦攜手獨老造訪故宮南院　百歲人瑞同框國寶「肉形石」

蔡易餘力推鐵路高架化　參考新竹經驗讓水上升級

以為噴水池是「喊泉」！上百人尖叫1小時…保全在一旁笑了笑

韓國瑜請假被扣薪27萬「先過韓粉這關」　王瑞德：無薪假合理啊

汽修廠鐵皮屋大違建　三峽警祭鐵腕強制拆屋消滅治安污染源

北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日

營造詐欺感顯瘦從「上衣」開始　4種挑選方式筆記下來

林克穎酒駕撞死人「確定不引渡」　送報生姊嘆：台灣應實施鞭刑

「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

《去X的世界末日》首曝最新劇照！　第2季「上線時間+集數」確定了…網：終於等到

ARASHI開設官方YouTube！　5MV最大亮點「留言解禁」全球粉絲趕來了

快去買樂透！3星座「偏財運旺到爆」…雙魚第六感超強

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

地方熱門新聞

節目開演不到一半　僑胞區走了大半

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

汽修廠鐵皮屋違建　警強制拆屋

蔡英文宣稱　2019年台灣投資大爆發

讓世界看見國門之都桃園　他做到了

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台南雞肉料理席開百桌

員工未被納保　議員要求加強勞動檢查

桃園國慶晚會　音樂饗宴慶國家生日

順澤宮剩1萬頂神帽　竟藏國慶彩蛋

更多熱門

相關新聞

慈善團體結合三峽警關懷弱勢

新北市三峽警分局為使轄內中、低收入戶及弱勢族群等感受社會的溫暖與愛心，與佛光山金光明寺共同攜手散播溫暖、關懷弱勢家庭。此次「金光明寺」捐贈數盒民生物資，內有白米、米粉、蠔油等品項，由三峽警分局橫溪及鳳鳴派出所依所轄弱勢貧困戶、獨居老人等需要關懷對象發送。

侯友宜表揚孝順善行楷模

新北稼日蒔光帶遊貢寮瑞芳

淡水古蹟博物館推五大主題展館

松年大學　侯友宜與長輩動健康

關鍵字：

新北三峽違章建築拆除

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

合照比OK手勢　環球影城員工開除

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

基隆「神祕海鮮攤」曝！當地人跪求低調

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

連千毅狂被切割！子瑜14字相挺：他是貴人

溫昇豪「羅浮宮千萬走秀」遭詐騙！難堪場面曝光

更多

最夯影音

更多
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面