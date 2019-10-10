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北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日

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▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲哈吉貝颱風眼清晰可見，未來24小時內減速恐轉中颱。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

第19號颱風哈吉貝（HAGIBIS）眼牆置換後再度增強，中央氣象局表示，哈吉貝11至13日（周五至日）撲日，台灣10日開始全台穩定天氣維持4天，14日（下周一）東北風增強，北部、東北部變天轉涼有雨。前預報中心主任吳德榮分析，哈吉貝仍在最強巔峰狀態，未來將慢慢減弱，恐減弱為中颱襲日，台灣這4天好天氣和主要和颱風有關，14日開始冷空氣南下、北東轉濕涼易雨。

【02：00更新】氣象局10日凌晨0時35分針對高雄市發布「大雨特報」，因對流雲系發展旺盛，高雄平地將有局部大雨發生。

請繼續往下閱讀...

吳德榮在《三立準天氣》中指出，國慶連假4天天氣穩定晴朗，主要跟颱風有關，哈吉貝範圍大、往北走，相對台灣附近天氣在中層大氣高氣壓，大氣穩定，底層的東北風也較弱，使得天氣變化相當慢，能持續4天，白天甚至會有點熱，高溫回升到約33度。預估14日開始變天，北方冷空氣南下，迎風面北部、東北部轉陰天易雨，高溫變化明顯，但其他地區影響較小，顯見冷空氣並不強。

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

▲北台下周濕涼變天「降5℃」！哈吉貝恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

吳德榮分析，哈吉貝過去一天颱風眼有擴大，強度在北上過程中維持最強巔峰狀態，近中心最大風速剛好達每秒53公尺，平了最強紀錄，但還沒今年最強颱風破紀錄；哈吉貝未來往北走時，海域風切不利其增強，將會慢慢減弱，周末兩天撲日時可能減弱為中颱。

氣象局則預報，10日東北風減弱，各地多雲到晴，僅花東、恆春半島偶飄雨，清晨南部沿海也有零星雨，午後南部地區、中部山區有小範圍雷陣雨，因穩定天氣、雲量偏少，清晨會有一些輻射冷卻效應，使得氣溫較低，下探21度，白天高溫又回升到29至33度，日夜溫差大。

穩定天氣將持續到13日，氣象局預估，14日開始東北風逐漸增強，水氣漸增，東北部及北部地區有局部短暫雨，中南部多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；受降雨影響，北東天氣稍轉涼，高溫降至約26度，低溫仍約22度。

至於哈吉貝颱風，9日晚間8 時中心位在鵝鑾鼻東方約1960公里海面上，環流範圍廣闊，颱風眼經過眼牆置換後，再度增強，維持強烈颱風等級；未來將沿著高壓外圍，以時速19公里速度，持續朝北北西向日本前進，7級暴風半徑達300公里，10級暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺。

美國太空總署（NASA）並公布美國海洋大氣總署（NOAA）繪製的衛星觀測紅外線雲圖，顯示哈吉貝為目前地表上超強的風暴系統，關島氣象局指出，哈吉貝未來24小時內移動速度會降低，然後開始逐漸減弱。

▲▼北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日。（圖／翻攝NOAA、NAVY、中央氣象局）

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