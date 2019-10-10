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林克穎酒駕撞死人「確定不引渡」　送報生姊嘆：台灣應實施鞭刑

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▲▼▲林克穎。（圖／東森新聞）

▲英商林克穎酒駕撞死送報生，潛逃蘇格蘭「確定不引渡」。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

英商林克穎2010年在台酒駕撞死黃姓送報生，潛逃蘇格蘭。事後，台灣向英國提出引渡請求，一度勝訴出現成功曙光，但蘇格蘭高等法院今年6月宣判不予引渡確定。送報生父親9日表示，說多了也沒用，多說多傷心；胞姊則提議效仿新加坡，盼台灣能對酒駕累犯實施鞭刑。

2010年3月25日凌晨，林克穎酒後爛醉，回家途中將協助開車的酒店人員趕下車，改由自己獨自開車，不料行經北市忠孝東路四段時駕撞死黃姓送報生。事後，法院判決4年定讞，但林克穎在發監執行前夕，利用前下屬護照潛逃英格蘭，引發輿論怒火。

2013年10月16日，我與英國簽署引渡備忘錄，提出引渡請求，林克穎隨即被捕，之後經英國愛丁堡地方法院2014年判決，林克穎必須被引渡回中華民國服刑。但他不服上訴蘇格蘭高等法院，最終合議庭2016年以台灣監獄不符歐洲人權公約第三條為由，判決不予引渡。

消息傳回台灣，我委請蘇格蘭檢察總長代為上訴，同時蘇格蘭司法部也提出上訴。英國最高法院2017年撤銷發回更審，但蘇格蘭高院這次又質疑引渡備忘錄不完備，認為林克穎若引渡到台服刑，恐再被追究易容出國刑責，因此今年6月判他不予引渡。

據了解，遭質疑的備忘錄內容由蘇格蘭司法部簽署，因此檢方無法代我方上訴，僅蘇格蘭司法部有權提出上訴。為此，我國以書函保證不會審理林克穎出入境違反移民法等案件，請求上訴，但未獲認同，最終蘇格蘭司法部未上訴，至此林克穎不予引渡確定。

至於民事部分，我國法院雖判決林克穎須賠償家屬908萬元，效力也獲英國法院承認，但因林克穎脫產，根本無從執行。

送報生父親9日接受《中央社》訪問時說，多說無益，多說多傷心；胞姊則感謝外交部、犯罪被害人保護協會一路協助，但事已至此確實多說無益，只希望政府能效仿新加坡對酒駕累犯施以鞭刑，別再讓法律保護壞人，或讓其他無辜者受害。

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