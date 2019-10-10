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韓國瑜請假被扣薪27萬「先過韓粉這關」　王瑞德：無薪假合理啊

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▲▼王瑞德認為，韓國瑜請假選舉被扣薪水很合理。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲王瑞德認為，韓國瑜請假選舉被扣薪水很合理。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜將於15日投入選戰，如果確實從15日開始請假，一直請到明年1月11日的總統大選，按照規定必須被扣27萬薪水，相關消息令韓粉不滿嗆聲，「要扣錢，你得問問高雄市民答不答應！你問問中華民國答不答應」。資深媒體人王瑞德在新聞節目《關鍵時刻》上則反嗆韓粉，「無薪假合理啊」。

依照網友計算，高雄市長月薪19萬，換算日薪約6333元，假設從外傳的15日開始請假，扣掉年假14天、事假7天，等於有42天上班日無法上班，大約要扣掉27萬的薪水。

▲▼韓粉發文嗆聲，要扣韓國瑜薪水，要先問過高雄市民答不答應。（圖／翻攝自韓國瑜總統粉絲團）

▲韓粉發文嗆聲，要扣韓國瑜薪水，要先問過高雄市民答不答應。（圖／翻攝自韓國瑜總統粉絲團）

有網友在韓粉社團「韓國瑜總統粉絲團」發文表示，「中華民國地方首長是打卡上下班的嗎？居然還動用國家機器記錄韓市長的上下班時間，我們採的是地方自治，不是中央考勤制，市長不是公務員，要扣錢，你得問問高雄市民答不答應，你問問中華民國答不答應」。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑也在節目中討論這個議題指出，「韓國瑜現在也開始知道，知道事情大條，我要開始振作，我要認真了，他現在15號就要請假了，他要起死回生了」

▲▼韓國瑜臨檢。（圖／記者洪正達攝）

▲王瑞德認為韓國瑜帶隊臨檢的畫面，「此情可待成追憶」。（圖／記者洪正達攝）

資深媒體人王瑞德先是揶揄韓國瑜表示，高雄市民要珍惜，為什麼呢？因為前天晚上韓國瑜帶隊臨檢釣蝦場，昨天早上也帶隊去拆了違建，但是「此情可待成追憶，只是當時已惘然」因為馬上就再也看不到這樣的場景了！

王瑞德接著說，韓國瑜馬上就要到美國去，大家都要捏一把冷汗，因為他到美國去又不知道會說出什麼話出來，尤其這一次又是以台灣在野黨總統候選人的身分前去，一言一行都動見觀瞻，甚至某種程度他就是代表台灣中華民國，他這次去是補考，因為上次不及格，所以擔心韓國瑜這次去不知道又會說出什麼話。

王瑞德針對韓國於必須被扣薪水表示，因為算出來韓國瑜只剩十幾天的假可以請，所以必須扣27萬左右，「照理來講無薪假合理啊」，沒想到韓粉卻嗆聲，「先要過我們這一關！為什麼蔡英文總統不用扣錢！」在此情此景之下，就算韓國於請假去選，有辦法拉回中間選民跟年輕人的心嗎？

►他奶奶的美麗小秘訣！

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