　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為心愛番茄木瓜棄百萬年薪　工地主任變型農被笑傻：不是小屁孩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 木瓜番茄農。（圖／李王勝提供）

李王勝把木瓜、番茄當成自己的孩子細心照顧。（圖／李王勝提供）

記者許展溢／台北報導

「不要把務農想的很浪漫」。高雄杉林區型農李王勝專長土木工程，年薪百萬，3年前想著不要再跟案子跑、不想和心愛家人分隔兩地，幾經掙扎決心返鄉當農夫，卻被笑「傻子」，初期換來一年月平均收入僅1萬元，和想像中的美好大不同，後悔咬牙苦撐，最後向旁人證明自已不是大家口中的「屁孩」。

李王勝嘉義大學土木與水資源工程學系研究所畢業，工地主任、勞安和品管等專業證照都有，愛土木的他，學生時期選擇營造所、工地等單位打工賺經驗、生活費，不當伸手牌。畢業後直接進入上櫃公司，年收入近百萬，這一做5年過去，薪水雖好，責任制、工時長，各縣市跑，有時一個地方一待就是2年，讓他開始思考起人生的意義。

請繼續往下閱讀...

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

▲▼愛乾淨的李王勝每天花1小時整理木瓜、番茄園環境，除工作舒服，也能減少病蟲害。（圖／李王勝提供）

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

李王勝接受《ETtoday新聞雲》訪問直說返鄉務農4個字不是逃避，是對老家土地的認同，及最重要的陪父母、老婆小孩。但「夢」這件事人人可做，也能想的很美好，實際極有可能面臨吃不完的苦。李王勝嘆說「務農沒有想像中的浪漫」，不是花花草草種下去，一切按表操課就可通，薪水不穩定，體力、時間付出超多，都不見得有收穫、賣到好價錢。

第1年李王勝每月平均收入只有1萬，積蓄快燒光，起初老婆反對，他坦言挫折感超大、難過極了，更無法釋懷，後悔想著是否重操舊業算了，甚至被笑傻，有高薪不領，自討苦吃。樂觀的他堅信「只有做不成事的人，沒有人做不成的事」，哪裡失敗就檢討，找出缺失，下次避開錯誤環節，想著家人繼續撐。

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

▲▼李王勝說要做出好成績，讓那些笑自己是小屁孩的人看。（圖／李王勝提供）

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

務農至今才3年，非本科出身的李王勝靠自學、問專家，走出自己的路，不過也是從農出身的爸媽不認同他的管理、栽種理念，幾度起爭執，最後想出對策，田地和爸爸一人一半，用各自方式，比賽看誰種的好，最後李王勝靠「安全採收」、「安全用藥」提升產量、品質，賣出好價錢，說服了總是打先鋒的父親。

35歲的李王勝務農經驗不多，憑著一股「簡單的事重覆做，就會是專家；重覆的事用心做，就會是贏家」信念，對自己心愛的果園超有自信，把木瓜番茄當成自己的小孩，秉著「品質決定一切」理念，告訴自己水果除甜不甜，還要深入講究風味，尤其「回甘層次」，番茄要種出咬下去微酸，後面回甘，木瓜要種出吃起來不軟爛，果肉分離口感。

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

▲▼李王勝要求自己番茄要種出微酸回甘層次，木瓜則要吃起來不軟爛，果肉分離。（圖／李王勝提供）

▲▼木瓜番茄園。（圖／李王勝提供）

李王勝成立「桃旺農園」，他分享命名由來是媽媽叫阿桃，爸爸是阿旺，感念他們辛苦拉拔家中3個小孩，現在大環境雖差，面臨挑戰肯定愈來愈多，但不能辜負家人，目標要成為高雄杉林區的標竿，結合自己土木專業，做出好成績，讓那些笑自己小屁孩的人見識，絕對有辦法將這塊田地的能量發揮到最大。

ET快訊
升旗典禮狂喊「韓總統」！韓國瑜激情演說下秒…國旗背板掉落
快訊／基隆路死亡車禍！女騎士突自摔倒地　遭起步公車輾斃
LIVE／2019國慶大典看這裡　IDF衝場、特戰隊菁英曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為心愛番茄木瓜棄百萬年薪　工地主任變型農被笑傻：不是小屁孩

1張圖秒懂國慶連假空氣品質　中南部汙染物易累積「亮橘燈」

鐵道迷搶起來！板橋新站歡慶20周年　紀念套票「限量1000套」

國慶連假首日爆車潮「國5估狂塞11hrs！」　5地雷路段曝光

屏東42分鐘煙火秀要來了！　高雄推「國慶攻略」從早玩到晚

快訊／國慶連假首日國道「紫爆」　3路段「接龍停擺」…5地雷路段揭曉

北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日

網友怨台灣性交易太貴　館長承諾：若合法「絕對開一間」，很好賺啊

雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　內政部網站秒解

全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

離奇！41歲男遇臨檢酒測突昏倒　送醫不治...家屬質疑警執法過當

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

15元爆漿泡芙、免費咖啡喝到飽！新竹「豐蛋糕」插旗桃園

「7公分爆餡車輪餅」日賣上千顆！夯到婉拒3千人國慶晚宴：來不及

《好聲音》冠軍選手唱《浮誇》大走音　網轟：陳奕迅聽到會哭吧！

為心愛番茄木瓜棄百萬年薪　工地主任變型農被笑傻：不是小屁孩

1張圖秒懂國慶連假空氣品質　中南部汙染物易累積「亮橘燈」

鐵道迷搶起來！板橋新站歡慶20周年　紀念套票「限量1000套」

國慶連假首日爆車潮「國5估狂塞11hrs！」　5地雷路段曝光

屏東42分鐘煙火秀要來了！　高雄推「國慶攻略」從早玩到晚

快訊／國慶連假首日國道「紫爆」　3路段「接龍停擺」…5地雷路段揭曉

北台下周濕涼變天「降5℃」！巨眼哈吉貝24小時踩煞車　恐轉中颱撲日

網友怨台灣性交易太貴　館長承諾：若合法「絕對開一間」，很好賺啊

雲林街道「直掛國旗」！民眾傻眼糾錯：倒掛不好吧　內政部網站秒解

全台最大停車場登場！國五「路段紫爆」車尾燈盯整晚…明恐塞11小時

國慶連假出國注意「3大傳染病流行中」一張表看需警戒地區

快訊／宋楚瑜、卓榮泰國慶並肩頻咬耳朵 呂秀蓮一人孤坐前排

Popu Lady團員約滿出走又合體！　睽違2年又揪4大懷舊男團「出現電視上」

酷炫餐廳伸手…網鷹眼抓包疑「偷摸瑀熙大腿」！　穿幫畫面瘋傳：太明顯了

世足資格賽／球迷噓國歌比手勢　香港足總遭FIFA罰12萬港幣

升旗典禮主持人狂喊「韓總統」　韓國瑜激情演說下一秒…國旗背板掉落

Converse「厚底版」再一雙　輕鬆長高5公分、黑白條紋可愛倍增

10月好康連發！Uber Eats訂單滿90元免外送費　國慶下單戶戶送拿「限量金卡」

退休族最愛買「掛保證」保單　3大特色存老本沒煩惱

新海誠還成立「雨滴小組」！4件你不知道的《天氣之子》幕後故事

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

北台將變天降5℃！哈吉貝恐轉中颱

國五「路段紫爆」時速20km…明恐塞11小時

娶烏克蘭老婆超爽！刺青哥曬女兒被推爆

網怨台灣性交易太貴　館長：合法絕對開一間

連假首日最塞！國5估狂塞11hrs

雲林街道直掛國旗　民眾傻眼糾錯

快訊／連假國道「紫爆」　3路段「接龍停擺」

台中哥叫Uber　來了特斯拉Model X

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

哈吉貝換眼完成！強度衝二次巔峰

更多熱門

相關新聞

月薪4萬算及格嗎？網：男生年收百萬是基本

台灣年輕人面對低薪過勞的工作環境，不少人都會自問領多少薪水「才算是及格」，就有網友在PTT八卦板上發問，月薪4萬能夠贏過全國一半的受雇勞工，這樣的人生算不算及格，引發許多網友的討論。

颱風米塔來襲　「火龍果、百香果」即早採收

木瓜營養爆表　一張圖秒懂挑選秘訣

白鹿農損2547萬...台東最嚴重

豪雨農損破億！陳吉仲要求這件事

關鍵字：

務農木瓜番茄高雄杉林農夫土木工程年薪百萬果園

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

抓到《黑澀會》害人妹！鬼鬼16歲被她媽飆罵

晨翔爆熱戀大2歲甜美女神！

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

教訓女兒！媽往「後腦杓一巴」她當晚身亡

狗凌晨守房門！她卻心寒：我養的

他用「棉花棒挖耳朵」竟昏迷！醫曝「超慘後果」

掰了台灣女友！他娶越配曝幸福現況...老婆正翻

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

高醫生化骨水殺老翁　高中老師很震驚

「戒指+頭髮」秒知未來生男生女　網友都說毛

才剛道歉　哈登改口：支持言論自由

北台將變天降5℃！哈吉貝恐轉中颱

36H巨球阿拉蕾！全光單穿牛仔吊胸上2點險走光

更多

最夯影音

更多
澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年

澳洲養眼消防員月曆搶先曝光　八塊肌＋萌犬陪你療癒一整年
李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

李敏鎬接信、握手全都來～　機場遇粉絲包圍..歐巴害羞低頭

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

同學你哪位？陌生人共乘校車下課　超無違和融入...網歪笑：都是小孩

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

北京店「火箭隊被消失」剩姚明球衣　五星旗插滿...NBA挺港：願承擔後果

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

馬文君質詢被說「胡扯」怒拍桌 蘇貞昌動怒回嗆：降低立法院水準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面