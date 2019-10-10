為心愛番茄木瓜棄百萬年薪　工地主任變型農被笑傻：不是小屁孩

▲李王勝把木瓜、番茄當成自己的孩子細心照顧。（圖／李王勝提供）



記者許展溢／台北報導

「不要把務農想的很浪漫」。高雄杉林區型農李王勝專長土木工程，年薪百萬，3年前想著不要再跟案子跑、不想和心愛家人分隔兩地，幾經掙扎決心返鄉當農夫，卻被笑「傻子」，初期換來一年月平均收入僅1萬元，和想像中的美好大不同，後悔咬牙苦撐，最後向旁人證明自已不是大家口中的「屁孩」。

李王勝嘉義大學土木與水資源工程學系研究所畢業，工地主任、勞安和品管等專業證照都有，愛土木的他，學生時期選擇營造所、工地等單位打工賺經驗、生活費，不當伸手牌。畢業後直接進入上櫃公司，年收入近百萬，這一做5年過去，薪水雖好，責任制、工時長，各縣市跑，有時一個地方一待就是2年，讓他開始思考起人生的意義。

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▲▼愛乾淨的李王勝每天花1小時整理木瓜、番茄園環境，除工作舒服，也能減少病蟲害。（圖／李王勝提供）

李王勝接受《ETtoday新聞雲》訪問直說返鄉務農4個字不是逃避，是對老家土地的認同，及最重要的陪父母、老婆小孩。但「夢」這件事人人可做，也能想的很美好，實際極有可能面臨吃不完的苦。李王勝嘆說「務農沒有想像中的浪漫」，不是花花草草種下去，一切按表操課就可通，薪水不穩定，體力、時間付出超多，都不見得有收穫、賣到好價錢。

第1年李王勝每月平均收入只有1萬，積蓄快燒光，起初老婆反對，他坦言挫折感超大、難過極了，更無法釋懷，後悔想著是否重操舊業算了，甚至被笑傻，有高薪不領，自討苦吃。樂觀的他堅信「只有做不成事的人，沒有人做不成的事」，哪裡失敗就檢討，找出缺失，下次避開錯誤環節，想著家人繼續撐。

▲▼李王勝說要做出好成績，讓那些笑自己是小屁孩的人看。（圖／李王勝提供）

務農至今才3年，非本科出身的李王勝靠自學、問專家，走出自己的路，不過也是從農出身的爸媽不認同他的管理、栽種理念，幾度起爭執，最後想出對策，田地和爸爸一人一半，用各自方式，比賽看誰種的好，最後李王勝靠「安全採收」、「安全用藥」提升產量、品質，賣出好價錢，說服了總是打先鋒的父親。

35歲的李王勝務農經驗不多，憑著一股「簡單的事重覆做，就會是專家；重覆的事用心做，就會是贏家」信念，對自己心愛的果園超有自信，把木瓜番茄當成自己的小孩，秉著「品質決定一切」理念，告訴自己水果除甜不甜，還要深入講究風味，尤其「回甘層次」，番茄要種出咬下去微酸，後面回甘，木瓜要種出吃起來不軟爛，果肉分離口感。

▲▼李王勝要求自己番茄要種出微酸回甘層次，木瓜則要吃起來不軟爛，果肉分離。（圖／李王勝提供）

李王勝成立「桃旺農園」，他分享命名由來是媽媽叫阿桃，爸爸是阿旺，感念他們辛苦拉拔家中3個小孩，現在大環境雖差，面臨挑戰肯定愈來愈多，但不能辜負家人，目標要成為高雄杉林區的標竿，結合自己土木專業，做出好成績，讓那些笑自己小屁孩的人見識，絕對有辦法將這塊田地的能量發揮到最大。