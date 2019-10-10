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「和平之泉」行動開始了！土耳其出兵庫德族　空襲敘北開戰

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▲▼土耳其開始對敘北庫德族展開軍事行動。（圖／路透）

▲土耳其對敘北庫德族展開軍事行動，邊境上敘利亞一側城鎮硝煙四起。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普撤走敘利亞北部美軍後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）當地時間9日下午宣布，對敘利亞北部執行「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），目標是打擊伊斯蘭國和庫德族民兵。

艾爾段當地時間下午4時10分（台北時間晚間9時10分）在推特上宣布，土耳其軍隊和敘利亞國民軍一同，對盤據敘北的「達伊沙」、庫德族人民保衛軍（YPG）和庫德工人黨（PKK）展開軍事行動，代號「和平之泉」。

土耳其將庫德族工人黨和人民保衛軍視為恐怖組織，達伊沙（Daesh）則是激進組織伊斯蘭國的別稱。艾爾段在推文中解釋說，軍事行動是為了消弭恐怖主義威脅，建立區域和平，並幫助敘利亞難民返回家鄉。他說，「我們將維護敘利亞領土完整，並將當地從恐怖份子手中解放。」

不過，美軍過去一向支持敘北庫德族人，近年也支持人民保衛軍擊潰當地伊斯蘭國激進份子，如今川普卻默許土耳其出兵敘北，等同背棄盟友，將庫德族人置於危險當中。美國國會兩黨均譴責川普決策背信棄義。民主黨籍眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，川普等於告訴外界，美國不再是值得信賴的盟友。

英國媒體報導，土耳其的初期攻勢以空襲為主，敘利亞民主力量（SDF）發言人表示，土耳其戰機已經開始在平民區發起空襲。敘土邊境的庫德族人士透露，已經有至少2名平民在空襲中喪命。與此同時，川普在推特上轉貼推文說，美軍從一開始就「不應該出現在中東」。

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