不是芒果乾！黨政人士評蔡英文國慶談話：建構屬於台灣人的中華民國史觀

▲108年國慶大會，總統蔡英文揮手。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民國108年雙十國慶10日正式登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日。總統蔡英文發表國慶談話時明確拒絕「一國兩制」，強調國家受威脅就必須站出來捍衛。她也提到，「中華民國台灣」六個字非藍綠，而是整個社會最大的共識。對於總統這次的國慶談話，有黨政人士評論，內容排除政黨色彩對政治的對立，建構一個屬於全體台灣人的中華民國史觀。

黨政人士表示，總統演說開章明義點出，中華民國台灣正面對嶄新的外部情勢，包括美中貿易戰的新國際架構，與香港一國兩制失敗的紛亂。在這樣的情勢之下，必須團結一致、凝聚共識，以守護國家主權。

黨政人士提到，並不只是因為外部的情勢，更因為內部共同的歷程，所有人得以凝聚團結。總統細數中華民國來到台灣的70年，歷經的各種挑戰，那些都是每個台灣人一同歷經、印象深刻的時刻。也是在這70年之中，台灣與中華民國互相涵納、彼此保衛。

黨政人士說，因為共同走過的70年，所以中華民國得以與台灣相融無礙；因為立足台灣的70年，108歲的中華民國得以屹立不搖。透過對70年的回顧、思索、珍惜，看見屬於所有人的中華民國台灣。因為有共同記憶所繫之處，所以共同生命體得以成形。

針對蔡英文談話內容，「中華民國台灣六個字，既不是藍色，也不是綠色，是整個社會的最大共識。」黨政人士認為，這樣的說法排除以政黨色彩對歷史的畫分與對立，建構一個屬於全體台灣人的中華民國史觀。

黨政人士分析，蔡英文今年國慶談話除了回顧過往，總統演說也細數近四年執政的成績，讓人民看見台灣其實實力堅強，能在世界的舞台扮演亮眼的角色，台灣人民應深具信心，揮別過往時代的失敗主義，在嶄新的國際情勢之中，昂首自信走向世界。

黨政人士強調，蔡英文政府所向人民訴求、致力於打造的中華民國，從來不是像藍營所嘲諷的「芒果乾」，而是生命力強韌的「堅果乾」，以及成果豐收滿滿的「橙果乾」。

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