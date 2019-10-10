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LIVE／2019國慶大典全程直播看這裡　IDF衝場、特戰隊菁英曝光

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記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

2019雙十國慶10日上午8時45分正式登場，屆時除了總統蔡英文發表國慶談話外，三軍樂儀隊，也有海軍陸戰隊演出「特勤菁英國安先鋒」，空軍也出動IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。《ETtoday新聞雲》全程無時差直播。

▲▼中華民國108年國慶大會,與會外賓。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國108年國慶大會。（圖／記者李毓康攝）

國慶當日序幕暖場節目在一早8點45分展開，由陸軍專科學校熱舞演出「旌鼓齊鳴舞動青春」，接續樂旗展演「台灣的脈動飛躍的能量」，以及由醒獅團帶來「舞動台灣獅耀國際」替大會揭開序幕。

國慶重頭戲花式操槍由三軍聯合樂儀隊帶來「軍民同心守護家園」表演，接著海軍陸戰隊上場演出「特勤菁英國安先鋒」，再由旋翼飛鷹分列式隊形出場，迎接國慶大會正式開始。

▲國慶預演，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

國慶大會內容包含國歌領唱，並由身兼主席的立法院長蘇嘉全及僑胞代表致詞，備受外界關注的總統講話，會由總統蔡英文在大會階段最後致詞。

正式的主題表演也很精彩，包含三軍樂儀隊與快反連的精彩演出，另外還有超震撼的憲兵指揮部快反連帶來重機表演，最後重頭戲則是空軍IDF經國號以及空軍雷虎AT-3教練機衝場。

在國慶花車部分，今年共計23部花車，其中，備受關注的是台船、漢翔首度參與，而漢翔花車上的「勇鷹號」更成為焦點，展現出蔡英文政府「國機國造」的重要政策。2019台灣英雄大遊行隊伍，會在國慶大會當天上午10時54分左右，在憲兵快反連的帶領下，行經國慶大會觀禮台前，其後國慶籌委會的花車展演緊接在後。遊行隊伍將於行經大會觀禮台後，在愛國西路集結整隊，預計於11時40分進入市區，於大會周邊道路進行大遊行，包含館前路英雄谷。

▲國慶預演，海軍陸戰隊特勤戰技操演。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，海軍陸戰隊特勤戰技操演。（圖／記者林敬旻攝）

在蔡英文國慶談話內容方面，共有4大重點：分別為：說明國家當前面對的變局、挑戰中養成國家韌性與實力、呼籲國人團結捍衛民主，以及最後談及未來國家目標，重振台灣人自信，要讓台灣成為世界不可或缺的台灣。

在政壇大咖出席方面，據了解，目前卸任正副元首們，今年包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮都會出席；其他包括：台北市長柯文哲，以及藍綠兩黨主席吳敦義、卓榮泰等人都會到場；至於保外就醫中的前總統陳水扁則是沒有規劃現身。

▲國慶預演，三軍樂儀隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶預演，三軍樂儀隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

超越藍綠，就靠她了

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