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韓國瑜公布《兩岸政策白皮書》　對決蔡英文國慶講稿

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▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在雙十國慶當天，國民黨總統參選人韓國瑜除了將發表國慶重要談話，並且將正式推出第一個國政白皮書重大政見，公布完整的《兩岸政策白皮書》，除了針對外界對他兩岸路線的質疑一次說明清楚，公公布完整的兩岸政策主張及願景，並且將向蔡政府直球對決。

韓國瑜在1500字的演講稿中，細數中華民國建國的種種，包含推翻帝制、軍閥混戰等，後來又經歷美麗島事件、解嚴，這是許多革命烈士犧牲生命換來的結果，並提到兩岸和平交流才是中華民國的最大利益，希望兩岸人民能在平等互惠的前提下共榮，不要每到選舉就被「亡國感」綁架。

韓國瑜與國政顧問團10日中午12點30分將在國民黨高雄市黨部舉辦兩岸政策白皮書發布記者會，將由韓國瑜本人親自主持記者會，隨同主席的有國政顧問團總召張善政、兩岸小組召集人趙建民、國安會前秘書長蘇起及國安局前局長蔡得勝。

韓國瑜將在記者會上公布完整的兩岸政策，包括對台灣國安重中之重的兩岸關係走向，韓並針對目前兩岸面臨的最大隱憂、風險及困境，提出全面檢視，同時也將提出兩岸政策的願景及未來兩岸政策的具體作法及實踐主張。

針對外界關注的香港反送中問題及香港問題對總統大選的影響，據了解，韓的國政團隊已針對香港問題另外擬定完整的說帖及選戰因應方案，會另外召開記者會公布，但10日的記者會若有媒體提問，韓國瑜和國政團隊也會一一回應，不會迴避。

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