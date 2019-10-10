呂秀蓮頻被冷落...柯文哲沒握手宋楚瑜　出席國慶被爆破嚇到睜大眼

▲108年國慶大典，台北市長柯文哲到場。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民國108年雙十國慶10日正式登場，在總統府前歡慶中華民國108歲生日。國慶大會政壇大咖互動備受外界關注，前副總統呂秀蓮今年搶頭香早早到場，不過，卻與身邊貴賓互動不多，顯得有些被冷落。另一方面，台北市長柯文哲到場後，沒有與親民黨主席宋楚瑜握手，反倒是在表演橋段被爆破嚇到睜大雙眼。

今年國慶主題為「攜手世界、台灣耀飛」，總共分為三大環節，分別是序幕暖場、國慶大會及主題表演。除了精彩的表演節目，卸任元首們及政壇大咖誰出席都是焦點，今年包含前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲，以及藍綠兩黨主席吳敦義、卓榮泰等人都會到場；保外就醫中的前總統陳水扁則是沒有規劃現身。

政壇大咖國慶互動備受外界關注。呂秀蓮一早9點不到就現身，身穿一襲祖母綠招牌洋裝，隨後到場的民進黨主席卓榮泰一下與坐旁邊的宋楚瑜咬耳朵、一下又轉頭與後方的桃園市長鄭文燦聊天，讓前方的呂秀蓮看起來有些孤單。接著到場的行政院長蘇貞昌及台北市長柯文哲也是沒跟她打招呼，讓呂秀蓮顯得頻頻被冷落。

台北市長柯文哲到場後，沒有特別與身邊的宋楚瑜揮手打招呼，只是坐下來時順勢扶了一下對方椅子，接著就與鄭文燦開始聊天。表演階段時，柯文哲一度被海軍陸戰隊反恐操演的爆破橋段嚇到，先是睜大眼睛，接著皺起眉頭。柯文哲最後在蔡英文致詞完、花車進場前離開會場。

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