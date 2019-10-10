「愛愛」的饑渴　「虎媽」同時偷吃兩女兒的未成年男友

▲「虎媽」萊特上了女兒的兩名未成年男友。(圖／圖拉雷郡治安官辦公室檔案照)

國際中心／綜合報導

這也是「虎媽」，如狼似虎的「虎」。經典電影《 畢業生》描述一名半老徐娘「偷吃」了女兒的男朋友。如今，這個故事有了真實版。而且被吃的還是超級「嫰草」！

42歲的加州女子萊特(Coral Lytle)由於跟兩名未成年男孩發生性關係，被控包括發生非法性行為、口交以及跟未成年人發生性關係等21項跟性有關的重罪。本周二(8日)她終於認罪。

圖拉雷郡(Tulare County)地方檢察官辦公室稱，萊莉可能會被判4年徒刑，並且會一輩子被登記為性犯罪者。此案將於11月4日量刑。

法庭文件顯示，此案開始於2017年9月。兩名受害者都是維薩利亞市(Visalia )紅杉高中( Redwood High School)的新生、也是她兩個女兒的男朋友。

雙方認識後，萊特就跟兩名小男生越走越近，並且在9月時跟當時15歲的其中一名受害人發生性關係，接著在10月時又性侵了另一名只有14歲的受害人。萊特通常是在公園裡接受害人回她的家「嘿咻」，也曾經要男孩從家裡出溜出來，把他們接走。「完事」後再把他們送回家。

此事之所以曝光，原因是當中一名受害人的父母，在兒子的手機裡發現萊特傳給「小鮮肉」的裸照，於是報警。受害人的父母認為，萊特是利用酒精和藥物來弓誘他們的孩子。

萊特將自己的行為歸咎於自卑和妹妹的死亡，後者更讓她感到心情鬰卒。事件曝光後，萊特的丈夫已提出離婚。